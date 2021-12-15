〈房產〉今年全台商用地產交易逾1600億元 再創歷史新高

商仲業者第一太平戴維斯統計，今年截至 12 月 13 日止，全台大型商用不動產交易金額達 1619 億元，年增 12%，交易規模寫下歷史新高，即使年中疫情升級三級警戒，仍不動搖買方信心，上下半年交易占比各 50%，與去年疫情初次出現，交易急凍的情況迥異。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，新冠疫情爆發以來，台灣是亞洲各國之中，少數連續兩年經濟正成長的國家，隨著各國疫苗接種率增加，原先對於全球邊境管制開放與經濟活動全面重啟的期待，在新型變種病毒爆發後又充滿了不確定，疫情控制穩定、美中角力以及科技應用加速為台灣經濟帶來新的榮景，預期科技業的剛性自用需求在未來 1-2 年將會持續主導商用不動產交易，再加上政府擬延長台商回流方案，廠房、廠辦與物流倉儲將持續受益。

另一方面，政府大力打造南台灣成為下一個科技重鎮，多家國內外半導體大廠陸續宣布增加台南與高雄的投資，後續對於供應鏈的引領動作將持續擴大，產業轉型與升級也為南台灣得商用不動產發帶來更多機會。投資市場方面，物價上升再加上低利環境，預期明年度商用不動產迎來租金與價格齊揚的格局。

統計顯示，今年全台土地市場買氣高漲，土地與地上權交易金額累計達 2751 億元，雖比去年小幅減少 8%，但若排除今年缺乏大型地上權釋出的影響，單單土地交易金額達 2482 億元，追平去年表現，也顯示即便過往一年央行頻頻升級選擇性信用管制力道，但民眾的購屋反應以及住宅熱銷情況，驅使建商持續大舉補進土地庫存。

第一太平戴維斯統計，今年全台大型商用不動產交易金額達 1619 億元，交易規模寫下歷史新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

今年商用不動產交易以廠辦最為熱門，全年交易金額達到 487 億元，比去年同期成長約 1 倍，這反映自 2018 年的台商回流熱潮開始，接續中美科技戰與中國商業環境改變後，台灣製造利基持續浮現，科技製造業從初期的工廠擴增需求，延續至辦公空間升級擴大，對於商用不動產影響層面更加廣泛，而科技業的發展潛力以及穩固的付租能力，同步吸引壽險業與不動產投資信託 REITs 等專業投資人目光。以

第一太平戴維斯指出，壽險業來說，今年購置土地與商用不動產金額為 396 億元，雖然整體規模與去年相較大幅減少，但今年購置的不動產中有 4 成布局在廠辦與工業用地，比重明顯增加，新光人壽、全球人壽與國泰人壽等業者都相當積極；另外，樂富一號 REITs 除在 2 年前以 25 億元購入桃園觀音物流中心，近期再度斥資 45 億元購置順達桃園龜山總部，以增加資產的多樣性與租金收益表現。值得一提的是，除了購置現有廠辦，科技公司如慧榮科技參與台電南港公辦都更、緯創參與台北市數位內容創新中心 BOT，以及仁寶與康舒得標北士科 T16 地上權，直接參與政府標案以獲取擴增大面積辦公空間的機會。

在自用剛性需求與投資型買方的積極布局下，工業地產的成交規模穩定成長，全年廠辦、廠房與工業土地三者合計總額達 1305 億元，比去年成長 13%，與中美貿易戰開打初期相比，交易規模提高 6 成。從交易金額來看，北台灣買氣熱絡，桃園市的廠房與新北市的廠辦為主要交易重心，包括景碩以 45 億元購入勝華楊梅廠、台灣微軟以 24 億元買下南崁近 7000 坪的廠房作為數據中心，以及全球人壽斥資 41 億元買下藍天電腦三重總部大樓，都是市場關注焦點。

由於土地取的困難，再加上都更危老案件在融資條件上更具優勢，促使建商成為今年商用不動產的最大買家，整棟的辦公室、旅館、汽車旅館與商場交易案都在其參與之列，投資金額達到 467 億元。若再加上今年度土地購置金額，建商今年擴增土地庫存達到 2470 億元，寫下近三年新高，並且連續三年突破 2000 億元購地門檻。區域方面，雖然地價明顯提升，主要都會區仍是布局重心，台中市、台北市與高雄市等三大都會區分別以 670 億元、607 億元與 355 億元名列前三。其中，台中七期更是受到多家建商追捧，全年交易金額高達 311 億元，包括興富發、皇翔、聯聚與宏璟建設都積極布局。