〈房產〉楠梓區藍田西段住三用地1583坪今9.6億元標脫 創區域高價

高雄市地政局今 (15) 日舉行今年最終場土地標售，共釋出 10 標 13 筆土地，總底價約 16.7 億元，共 40 封標單競標，其中楠梓區藍田西段、仁武八卦段及岡山信義段等土地，為最多人競標的前三名，最終 10 標標的全數順利脫標，整體溢價率為 40.9%，市庫總進帳約 23.5 億元。

高雄市地政局今天的土地標售案中，最受矚目的楠梓區藍田西段住三用地，總面積達 1583 坪，是本次面積最大、底價最高的標的，共吸引 9 位投資人競標，也是本季標售的人氣王，包括龍騰、華友聯 (1436-TW) 等建商，皆出價逾 8 億元搶標，但最終由福熙實業，大手筆加價 3.9 億元，以高達 9.6 億元奪標，溢價率達 69%，每坪單價 60.8 萬，創下同區段住宅用地的標售歷史新高，超越今年第一季由遠雄建設 (5522-TW) 寫下的 43 萬元單價。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，此一商標出的建地座落大學十街上，近援中路，從德中路跨過興中橋，就可銜接熱鬧的右昌商圈，生活機能頗完善，且此塊標的地形方正、面積大，有利於建案規劃。目前鄰近的大樓新案，最高成交單價已站穩 2 字頭，楠梓區預售與新屋最高成交價，也已有每坪 26~28 萬元的實力，因此該地以新高價碼購地，未來若持續因缺工缺料推升成本，再加上護國神山發威，此區房價不排除一路衝破 3 字頭。

陳揚智也說，從 8 月傳出台積電 (2330-TW) 擬設廠楠梓，就已使區段房市的買氣活絡，如今台積電確定進駐，無疑使楠梓成為兵家必爭之地，尤其高雄大學特區，透天與大樓住宅產品選擇性多元，親民的房價堪稱首購天堂，如今更是投資置產客群的熱門標的，看好未來發展量能，近期楠梓一帶土地，不僅漲聲響起，部分地主亦有暫時封盤惜售的現象，唯恐一地難求，也讓建商趕緊把握機會，積極追價搶地卡位。

根據台灣房屋彙整高雄市地政局開發區土地標售紀錄，本季包括楠梓藍田西段以單價 60.8 萬元突破新高，其他包括岡山信義段、小港坪鳳段，均創下區段歷史標售新高單價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年市場游資仍多，熱錢不斷湧入房市，締造全台房市景氣旺盛，尤其高雄不僅受惠台積電設廠效應，包括德國默克、美商英特格等國際大廠，都持續加碼投資高雄，由於建設利多當道，帶動產業經濟發展、就業人口增加，未來房市發展也更備受期待，一些地段優質、利於開發規劃的標的，勢必吸引投資人摩拳擦掌追價競搶，也讓高雄本季標售成果表現亮眼。

另外依據地政局資料，高雄 2021 年第 2 季因疫情影響停標，累計今年標售土地總筆數 42 筆，土地面積約 1.4 萬坪，總標脫金額達 61.9 億元，整體表現雖不如去年，但從各季競標人數、標脫總價與單價創高表現，足見高雄房市熱度旺盛，也讓不少投資人對明年高雄房市走向更有所期待。