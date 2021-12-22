〈中研院GDP預測〉物價年增率衝破2%有三個理由 示警房租恐隨房價漲

中研院經濟研究所今 (22) 日預估，我國消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.04%，將連 2 年衝破台灣央行 2% 通膨防線，中研院經濟研究所研究員周雨田說明，對物價看法相對其他機構悲觀，原因包括疫情不確定性、房價牽動房租、廠商生產成本反映等，但也強調，溫和的物價成長對景氣復甦有正面效果。

據房仲統計，近來七大都會區房價都呈現上漲趨勢，以第四季房價與去年同期相比，除了新北市年漲幅在 9.4% 外，其餘六大都會區年漲幅均超過 10%，尤其新竹、台南與高雄漲幅已逾 20%。

若再拉長到近 3 年房價漲幅來看，新竹、台南已上漲超過 40%，而桃園、台中、高雄也有 30% 漲幅，國內房價漲勢明顯。

周雨田說明，就國內狀況來看，其他預測機構可能忽略了上漲的房價，可能對於未來房租變化產生影響。

另一方面，國內消費需求回溫，但廠商的生產成本也不容忽略，預料過一段時間會反映在消費品上。

此外，歐美多國再次爆發 Omicron 新種病毒疫情，由於傳播速度較過往更快，歐洲許多耶誕和跨年活動停止，疫情來勢洶洶恐對後續全球供應鏈瓶頸產生比較大的影響，不排除將延長運輸供應鏈的失衡。

不過，周雨田強調，溫和的物價成長，對景氣復甦有正面效果。

中研院認為，全球通膨問題將延續至明年，顯著走升的躉售物價指數估計將會向消費者物價蔓延，應注意消費者物價的遲延效果，預期明年我國 CPI 和 WPI (躉售物價指數) 成長率分別為 2.04%、 4.04%。

另外，中研院提醒，消費者面臨通膨壓力漸增，應慎防自我實現預期效應產生的通膨預期，以及主要國家緊縮貨幣政策對金融市場的波動。