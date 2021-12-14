〈房產〉人口老化 今年全台繼承突破6萬棟再創新高

受到人口持續老化影響，全台今年前 10 月繼承移轉登記達 5.16 萬棟，房仲業者指出，以近期連續 4 個月每月都超過 5000 棟的速度推估，全年繼承移轉棟數將超過 6 萬棟，再度寫下歷史新高。

據統計，全台主要都會之中，繼承移轉登記數量最多的是新北市，其次則是房價水準最高的台北市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，隨人口老化等因素影響，不管是繼承的移轉登記，或者是未繼承的不動產數量，都呈現持續攀升趨勢，尤其房價水準較高與人口結構老化的區域，繼承的數量更是名列前茅。

內政部統計月報統計顯示，今年買賣移轉棟數將創 8 年新高、贈與在房地合一稅上路後，因節稅效果降低，贈與移轉就呈現衰退跡象，不過繼承登記移轉就和景氣變動沒有太大關係，主要反映人口老化的社會現象，因此繼承登記數量持續創下新高。

全台今年前 10 月繼承移轉登記達 5.16 萬棟，已經連續 6 年繼承移轉棟數都超過 5 萬棟，今年預計將超過 6 萬棟，主要都會區繼承最多的是新北市 1 萬棟、台北市 8376 棟、高雄市 6098 棟、台中市 5412 棟、桃園 4000 餘棟、台南 3000 餘棟。

曾敬德指出，2020 年國人的平均壽命為 81.3 歲，其中男性 78.1 歲、女性 84.7 歲，早年國人結婚時間較早且小孩生得多，等到真的長輩不在，遺留下的不動產就由配偶與小孩繼承，等到真正都輪到小孩子繼承，可能繼承人的年紀也 5、60 歲，而且還有好幾個兄弟姊妹共同繼承，長輩生前若沒有先安排好，最後還是得出售不動產換取現金，才能公平分配給所有繼承人，因此這幾年實務上會發現，繼承後出售的不動產越來越常見。