〈美股熱門股〉美光財報、財測俱佳 分析師齊唱旺 盤中漲逾10%

美光（Micron）2022 會計年度第一季財報在強勁晶片需求推動下，營收、獲利皆優於預期，並給出樂觀的第二季展望，各家分析師陸續升評並上調目標價，激勵美光周二（22 日）盤中股價漲逾 10%。

美光第一季（截至 12/2）營收報 76.9 億美元，稀釋後每股獲利報 2.16 美元，皆優於分析師預估的 76.7 億與 2.11 美元。第一季淨利報 24.7 億美元。

美光預估第二季營收介於 73 至 77 億美元之間，稀釋後每股獲利介於 1.94 至 1.96 美元之間，均遠高於分析師預估的 72.7 億與 1.86 美元。

德意志銀行分析師 Sidney Ho 表示，DRAM 市況比預期的要好，預估很快就能走出當前的低谷。至於 NAND Flash 市場動態似乎更加複雜，第一季銷售降幅超過預期，不過美光的 NAND Flash 毛利率應該會受益於第二季手機市場的混合轉移，看好長期需求，並給予美光「買入」（Buy）評等，目標價從每股 90 美元上調至每股 100 美元。

BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 表示，雖然該行業競爭激烈、周期性明顯，但美光展現過去幾年內的進步，使其成為一家在結構上購有利可圖的公司，並在跨周期的各種關鍵指標亮眼的表現證明這點。Srivastava 同樣保持「優於大盤」，將目標價從每股 105 美元上調至每股 115 美元。

高盛分析師 Toshiya Hari 表示，美光第二季財測樂觀，即便偶有出現市場低迷情形也只是短暫的，伺服器需求似乎很強勁，美光先前點出 PC 市場的「配套」問題，似乎因零組件供應情況改善而正在緩解。Hari 重申對該股「買入」評等，將目標價從每股 88 美元上調至 101 美元。

Raymond James 分析師 Chris Caso 則表示，與三個月前相比，美光在 PC 市場上的表現已逐漸趨穩。

美國銀行分析師 Vivek Arya 看好美光前景，將該股評等從「中性」（Neutral）上調至「買入」，目標價從每股 76 美元上調至每股 100 美元，同樣看好該公司前景的瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 維持「買入」評等，將目標價從每股 95 美元上調至每股 98 美元。

不過 Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 對美光仍持保留態度，認為半導體產業存有波動，維持對該股「中性」評等，目標價從每股 70 美元上調至每股 90 美元。

Kumar 表示，美光 75% 的營收來自長期協議，能增加業務模式的穩定性，並認為美光在汽車、手機以及數據中心等領域受惠。

截稿前，美光 (MU-US) 盤中漲 10.08%，每股暫報 90.30 美元。