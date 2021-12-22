〈美股盤後〉美光瘋漲逾10% 道瓊收紅逾560點

儘管新冠病毒 Omicron 變異株全球擴散，讓即將到來的聖誕與跨年假期陷入疫情陰霾，但週二 (21 日) 在華爾街逢低買入之下，能源與科技股反彈，拜登排除封鎖美國和停校的可能性，推動航空郵輪股走高，道瓊指數收紅逾 560 點，美光財報報喜之下，其股價漲逾 10%，激勵費半指數大漲逾 3%，終止連續三個交易日的跌勢。

政經消息方面，民主黨中間派參議員曼欽 (Joe Manchin) 反對拜登「重建美好未來 (Build Back Better)」法案後，穆迪下修美國經濟成長率，但摩根士丹利預期，總體來說，此法案破局對美國經濟增長的打擊是可控的。週二美國總統拜登透露，他將與曼欽談判以做好此事。

疫情消息方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.76 億例，死亡數突破 536 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 87.9 億劑疫苗。

隨著一些國家將祭出更嚴格的封鎖措施，聖誕佳節即將來臨的時刻，WHO 呼籲取消佳節聚會。拜登週二指出，美國絕對不會重回去年 3 月全國封鎖的狀態，接種疫苗的美國人仍可以持續聖誕假期計畫，鼓勵人們接種第三劑疫苗。美國政府還將採買 5 億劑居家快篩試劑，發送給民眾自行篩檢。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 560.54 點，或 1.6%，收 35,492.7 點。

那斯達克指數上漲 360.14 點，或 2.4%，收 15,341.09 點。

標普 500 指數上漲 81.21 點，或 1.78%，收 4,649.23 點。

費城半導體指數上漲 124.9 點，或 3.35%，收 3,857.3 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和必需消費品板塊淪陷，能源、資訊科技和非必需消費板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.91%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 2.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.00%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31%。

道瓊成分股多收紅，Nike (NKE-US) 領漲 6.15%；波音 (BA-US) 上漲 5.86%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.22%；Visa (V-US) 上漲 3.18%；Merck (MRK-US) 下跌 1.14%。

費半成分股氣勢如虹。美光 (MU-US) 瘋漲 10.54%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.89%；AMD (AMD-US) 大漲 6.22%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.42%；高通 (QCOM-US) 漲 1.65%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.36%。

台股 ADR 全部收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.18%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.75%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.51%。

企業新聞

記憶體大廠美光 (MU-US) 飆漲 10.54% 至每股 90.68 美元。美光 2022 會計年度第一季財報優異，營收 76.87 億美元，每股純益 2.16 美元，而且第二季財測明顯高出市場預估。

美國運動服巨頭 Nike (NKE-US) 上漲 6.20% 至每股 166.63 美元。儘管供應鏈面臨持續挑戰，Nike 最新財報獲利和銷售額超出分析師預期，推動其他 Gap、Dick's Sporting Goods 和 Macy’s 零售商上揚。

特斯拉 (TSLA-US) 隨大盤走高，終場上漲 4.29% 至每股 938.53 美元，未受 SpaceX 負面消息影響。特斯拉執行長馬斯克旗下的 SpaceX 公司，爆出全美近期最大職場群聚感染，SpaceX 加州洛杉磯的工廠自今 9 月以來，至少有 132 名員工染疫。

經濟數據

美國第 3 季經常帳報 - 2148 億美元，預期 - 2054 億美元，前值 - 1983 億美元

華爾街分析

分析師指出，華爾街尚未完全脫離困境，Omicron 引發全球經濟增長擔憂，各國央行正緊縮貨幣政策並考慮升息，這些風險使市場處於波動狀態。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 提到：「隨著 Omicron 案例激增、持續的供應鏈壓力，以及拜登的重建美好未來 (Build Back Better) 法案失敗，本週又因聖誕假期而縮短交易天數，波動性增加和交易量減少，都可能導致市場反應過度，但這可能是聖誕節前的買入機會。」

Granite Investment Advisors 負責人 Timothy Lesko 表示：「市場似乎正在對短期超賣做出反應，Omicron 及其未知的影響正在造成顯著的波動，債券超買，股票超賣，現在我們正在尋找答案。若 Omicron 引發的症狀持續輕微，即使有些爭議，但可能會因此出現反彈。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主