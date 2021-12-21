奇異將收購能源解決方案公司Opus One 推進能源轉型

奇異公司（General Electric）周二（21 日）宣布旗下奇異數位（GE Digital）將收購能源管理軟體製造商 Opus One Solutions Energy Corporation 以推進能源轉型，不過詳細交易細節並未公開。

該交易讓奇異的能源業務可提供更高利潤的軟體解決方案，目前風力與太陽能發電逐漸興起，輸電網管理越來越複雜，該軟體可使客戶有效率的管理輸電網。

此外，電動車的興盛將推動輸電網管理軟體需求，雖然電動車目前在美國的滲透率約不高，但未來還會再成長，將改變電力的總需求和峰值需求等情況。

奇異數位輸電網軟體業務經理 Jim Walsh 表示，隨全球綠能與分散式發電（Distributed generation）快速成長、各地區對綠能與電動車需求不斷增加，新的挑戰也接踵來，輸電、配電和市場運營商面臨的挑戰日益嚴峻。

奇異數位是奇異公司旗下發電業務的一部份，奇異公司先前預計在未來兩年內分拆成 3 家上市公司，分別專注於航空、醫療保健及能源，其中能源公司專注包括天然氣渦輪發電機、風力發電等業務。

奇異公司最近並沒有進行太多的收購，一直更專注於出售資產，以彌補其糟糕的資產負債表。經過三年的出售已償還約 750 億美元的債務，該公司似乎考慮再次出擊。過去幾季，奇異已經宣布或完成了幾筆小型交易。

看好通用奇異的人士將希望，三家公司的分拆，以及增加關鍵產品的小規模交易，能提振該公司 2022 年的股價。

奇異 (GE-US) 周二股價受收購消息提振，上漲 3.3%，每股暫報 92.95 美元，該股今年以來累積漲幅約 4%，落後標普 500 與道瓊工業指數的 22% 與 14% 的漲幅。