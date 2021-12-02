〈焦點股〉美光聯電擴大合作 群聯飆漲停站回年線

美國記憶體大廠美光與晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 官司和解後，再度宣布將擴大業務合作，據悉雙方已簽下長約，確保產能供給，而 NAND Flash 控制 IC 廠群聯 (8299-TW) 董事長潘健成即為促成合作關係的背後推手，市場看好明年可望取得更多訂單，今 (2) 日吸引大量買盤湧入，群聯股價直奔漲停 458.5 元，站回年線。

群聯為美光設計 NAND Flash 控制晶片，並由聯電代工生產，美光昨日宣布擴大與聯電合作，向車用、行動裝置及關鍵客戶產品供應取得保障。

美光股價周一上漲 1.37%，收 85.15 美元，聯電 ADR 大漲超過 5%，收 12.23 美元；群聯今天盤中出現連續大單，股價強勢登頂，達 458.5 元，創近 4 個月新高，並一舉衝破短均及半年線、年線等多道關卡。

群聯今年前 10 月合併營收 517.61 億元，年增 29.1%，改寫歷史同期新高。潘健成表示，目前產能仍無法滿足需求，每天被客戶追著跑，也向 NAND Flash 原廠要求盼能取得較今年成長 1.5-1.8 倍總容量；群聯已受美國夥伴邀請，研發太空用的 SSD，預計 2025 年投入量產。

此外，DRAM 族群近來搭上元宇宙題材，報價出現止跌回穩，南亞科今天表現最為強勢，盤中一度大漲 5%，站上 80 元，攀上近 5 個月新高，並站回年線，下游模組廠威剛也獲買盤青睞，盤中帶量勁揚超過 7%，最高來到 93.3 元。

近期變種病毒 Omicron 擾亂全球金融市場，日本、美國陸續傳出確診個案，市場預期，在家上班及遠距教學模式恐延續到明年，PC、NB 市場買氣回溫，再次帶動記憶體需求。此外，元宇宙的建構必須仰賴高速運算晶片與影像處理晶片，存儲廠商明年市況看好，SSD 模組出貨可望更上一層樓。