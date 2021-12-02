美光與聯電簽長約「三方歡喜」 潘健成為背後推手

記憶體大廠美光 (MU-US) 昨 (1) 日深夜宣布，擴大與晶圓代工廠聯電 (2330-TW) 的業務夥伴關係；據悉，美光已正式成為聯電客戶，並與聯電簽長約，確保未來 NAND Flash 控制晶片產能供給，而促成這項合作關係背後的推手，正是群聯 (8299-TW) 董事長潘健成，達到三贏結果。

群聯為美光設計 NAND Flash 控制晶片，並由聯電代工生產，在成熟製程產能吃緊下，控制晶片持續面臨缺貨困境，美光亟需取得更多料源，但與聯電間的爭訟尚未落幕成為絆腳石。

經過多年纏訟，聯電與美光 11 月 26 日發布聯合聲明，宣布達成全球和解協議，各自撤回向對方提出的訴訟，同時聯電將向美光一次支付金額保密和解金，雙方並將共創商業合作機會；美光昨日則宣布擴大與聯電合作，向車用、行動裝置及關鍵客戶產品供應取得保障。

業界人士指出，潘健成是背後促成雙方達成和解，擴大合作關係的推手，也達到三方皆大歡喜的結果。

業界人士認為，未來除美光可取得更穩定的控制晶片料源外，群聯也有機會爭取更多產能支援，而聯電近來持續擴大投資產能，擁有更多長約客戶，將可確保未來新廠的產能利用率水準。

聯電表示，美光已成為直接與間接客戶，雙方簽訂確保價格與量的長約，未來也不排除其他進一步合作，必要時會再對外公布。