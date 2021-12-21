〈財報〉Nike無畏供應鏈障礙 北美需求強勁Q2報喜 盤後漲逾3%

運動用品大廠 Nike 儘管面臨物流障礙與越南廠停產，但因北美市場需求強勁，周一（20 日）盤後公布的 2022 會計年度第二季營收、獲利優於預期，盤後股價翻紅漲逾 3%，扭轉收盤頹勢。

Nike 第二季（截至 11/30）淨利年增 7% 至 13.4 億美元，約合每股 0.83 美元，優於去年同期 0.78 美元和分析師預估的 0.63 美元。總營收從去年同期的 112.4 億美元攀升至 113.6 億美元，優於分析師預估的 112.5 億美元。

Nike 在第二季財報中並未更新全年營收展望，但表示第二季貨物運輸量回升，尤其是北美。該公司第一季曾因考量更長的物流時間、勞力短缺與越南廠停產期延長，把全年營收成長從「偏低的雙位數成長」下調成約「中間個位數」（4-6%）成長。

Nike 執行長 John Donahoe 表示，上季的強勁業績進一步證明公司的策略正發揮作用，與疫情前相比，現在的兢爭力要強得多。

大中華地區銷售下滑

由於美國經濟重啟與疫苗接種普及，消費者開始回到門市消費，Nike 最大的北美市場銷售額成長 12%，是成長最快速的地區，其他歐洲、中東、非洲地區則成長 6%。

然而，Nike 另一市場重心大中華地區銷售額卻下降 20%，在全球緊張局勢下，西方品牌在中國遭到抵制，未來 Nike 在中國市場的復甦將成為投資人關心的焦點，因為中國仍為 Nike 營收成長關鍵。

Nike 的線上銷售比去年同期成長 12%，而透過主打直接面對消費者 DTC（Direct to customer）策略的「Nike Direct」銷售成長 9%。此外，Nike 也將越來越多的產品從折扣商店等批發管道撤出，轉而在自家網站與商店銷售更多的健身器材。

Nike 也展現加速數位轉型的企圖心，先前曾頻頻申請球衣與球鞋的數位商標，並與 Roblox 合作打造「Nikeland」，隨後在 12 月中旬時宣布收購虛擬球鞋和服裝公司 RTFKT，但並未透露收購金額。

Nike(NKE-US) 周一盤後上漲 3.23% 至每股 162.05 美元，該股今年以來上漲約 11%，市值達 2,485 億美元，不過低於同期標普 500 的 23% 漲幅與道瓊工業指數的 15.5% 漲幅。