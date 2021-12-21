〈美股熱門股〉嘉年華郵輪長期需求看旺 Omicron影響不大 盤中漲逾3%

儘管嘉年華郵輪（Carnival Corp.）2021 會計年度第四季財報營收、虧損因疫情干擾下，皆遜於華爾街分析師預期，但表示 Omicron 不會影響明年春季全面恢復營運的計畫，並預計將在明年第二季實現獲利，提振周一（20 日）盤中股價漲逾 3%。

嘉年華郵輪第四季（截至 11/30）營收報 12.9 億美元，經調整後每股虧損 2.31 美元，皆遜於分析師平均預估的 15.3 億與 1.46 美元。經調整後淨損從 18.6 億擴大至 19.6 億美元，原因是該公司在替旗下品牌復航前投入大量資金準備船隻。

雖然第四季入住率較上季成長至 58%，高於第三季的 54%，但仍低於預期，可用下舖天數（ALBDs, 衡量郵輪公司的載客量標準）為 1,020 萬，低於分析師預估的 1,030 萬，嘉年華郵輪預估 2022 年第一季 ALBDs 將達到 1,410 萬，占總運量的 63%。

德意志銀行分析師 Chris Woronka 表示，民眾並未因 Omicron 取消明年 5 至 8 月的出遊計畫。

嘉年華郵輪對最近的趨勢持樂觀態度，預計 2022 下半年將恢復獲利，執行長 Arnold Donald 聲明表示：「我們的運營現金流在 11 月轉為正值，隨著更多郵輪陸續恢復運營，預計從 2022 年第二季開始，現金流將持續為正。」

嘉年華郵輪旗下擁有 Cunard Line 與 Holland America Line 兩個品牌，該公司表示雖然較高的價格似乎影響消費者意願，但明年下半年與 2023 上半年的預定量仍位於歷史高點。

截稿前，嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 3.01%，每股暫報 18.83 美元。