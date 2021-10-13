Nike跌過頭 高盛：買進的時候到了！

高盛稱現在是買進 Nike 的好時機，給予 Nike 股票「買進」評級且目標價 172 美元，隱含 12% 上漲空間，激勵週二 Nike 股價上漲 2.04%，收 153.35 美元。

Nike 在 9 月 23 日公布第三季財報，自此到週一收盤，股價已經下跌 5.8%。Nike 第三季 EPS 1.16 美元，高於分析師預期的 1.12 美元，營收 122 億美元，遜於預期的 124.7 億美元，Nike 指出這是因為越南工廠以及其他問題導致營收遜色。Nike 也下調獲利預期。

儘管如此，分析師 Kate McShane 認為，Nike 的採購來源問題可能只是暫時性的，在第三季財報公布後的下跌趨勢反而代表了買進機會，因為該公司有「健康的產業背景，且尤其持續關注創新以推動成長。」

Nike 也面臨一些問題。McShane 表示，近期西方品牌遭中國消費者杯葛，可能也會衝擊到 app 下載水準，進而衝擊到 Nike 銷售。中國市場在 Nike 營收占比約 20%。

然而，McShane 指出，雖然中國 app 下載數量有所下降，但 Nike 的 app 下載量仍超越主要勁敵 Adidas。根據 SensorTower 的數據，今年開始截至 9 月，下載量也已有 80% 以上。

儘管存在這些挑戰，高盛表示，Nike 股價表現不常落後 S&P 500，且通常在表現如此不佳後的數年，通常會優於大盤。倘若 McShane 預期正確，Nike 股價可能會再次優於大盤。