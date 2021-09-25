〈美股熱門股〉Nike下修全年財測跌6% 中國封殺加密幣 Coinbase、羅賓漢齊跌

Nike 全年財測黯淡 重摔 6.26%

Nike(NKE-US) 受越南廠生產持續中斷、貨運時間拉長影響，會計年度第一季營收低於預期，並下修全年財測，周五（24 日）股價重摔 6.26% 至每股 149.59 美元，為表現最差的道瓊成分股。

Nike 第一季淨利報 18.7 億美元，相當於每股獲利 1.16 美元，優於市場預估的 1.11 美元，總營收報 122.5 億美元，低於市場預估的 124.6 億美元。

越南廠生產持續中斷、貨運時間拉長，導致 NiKE 庫存吃緊，財務長 Matthew Friend 預估未來幾季，所有地區都將受到短期庫存短缺的影響。

展望全年，Nike 估今年營收僅成長約「中間個位數」(4-6%) ，先前預估為「偏低的雙位數成長」，而第二季營收成長將「持平或偏低個位數下滑」。Refinitiv 訪調的分析師原本預估全年和第二季營收成長 12%。

中國封殺加密貨幣 Coinbase、羅賓漢股價齊跌

「女股神」伍德（Cathie Wood）才趁機抄底買入的 Coinbase(COIN-US)、羅賓漢 (HOOD-US)，沒想到中國周五宣布全面禁止加密貨幣交易與挖礦活動，兩檔股價雙雙挫跌 2.39%、2.24%，女股神旗下 ARK ETF 也跟著大跳水。

中國政府認為，挖礦活動不僅對環境影響大，對經濟與產業發展助益也有限，且考慮到加密貨幣生產與交易過程帶來的風險，盲目發展挖礦恐對整體經濟社會和節能減碳帶來不良影響。

加密貨幣數據網站 CryptoCompare 的研究主管 Constantine Tsavliris 表示，中國的嚴厲措辭恐造成加密貨幣出現「短期拋售」，認為此舉是北京政府 5 月時打壓加密貨幣相關金融機構措施的延伸。

加密貨幣交易所 Luno 亞太區負責人 Vijay Ayyar 表示，雖然中國對加密貨幣的立場不難看出，但仍足以給市場帶來壓力，此外投資人對美國證券交易委員會（SEC）近期對加密貨幣採取的強硬態度也感到不安。

不過 Ayyar 說，過去常見比特幣遭受中國打壓，價格下跌得快，買進的速度也快，只要長時間比特幣價格不跌破 38,000 美元，仍看漲加密貨幣。

好市多前景看旺 勁揚 3.31%

會員制倉儲式量販店好市多（Costco）(COST-US) 2021 會計年度第四季財報亮眼，單季營收首度突破 600 億美元，且全年營收、獲利表現亮眼，周五股價上漲 3.31% 至每股 467.75 美元。

好市多第四季營收報 614.4 億美元，年增 15%，淨利報 16.7 億美元，每股盈餘 3.76 美元，雙雙優於市場預期的 614.1 億美元、3.58 美元。全年銷售額達 1,920.5 億美元，年增率 17.7%，創 29 年來最大增幅，全年淨利 50.1 億美元，年增逾 25%，也創下 33 年來最大增幅。

摩根士丹利分析師 Simeon Gutmann 表示，好市多業績一直是零售業中表現最好的，因為會員成長率穩定，現有會員也處在紀錄高點，再加上庫存充足，預估 2022 會計年度全年銷售額與營收有望接近歷史新高。

Gutmann 給予好市多股價「增持」（Overweight）評等，並將目標價從每股 500 美元上調至 510 美元。