升息可能提早 台股投資人兩策略接招

美國聯準會本週將召開 12 月利率決策會議，市場靜待政策結果，由於升息時點可能提早，造成股市近期明顯震盪，不過，升息代表經濟前景樂觀，預期明年台股還有高點可期，短線可透過定期定額布局，加上逢回找買點等兩招因應。

第一金投信表示，回顧台股本波的 V 型反轉行情，高點從 11/19 盤中衝高至 17986.18 點開始，同樣是因為逢萬八關卡賣壓出籠，指數留長上影線後開始橫盤修正，直到新變種病毒 Omicron 引發全球金融市場大亂，造成 11/26 及 11/29 的接連大跌，第一金台灣工業菁英 30ETF 基金經理人曾萬勝表示，11/29 盤中急跌到 17167.24 點，有利空趕底味道。

曾萬勝認為，這次 Omicron 的利空事件，台股修正 2 天，跌幅更不到 3%，只能算是小利空，主要是因為 Omicron 病毒雖具有高傳染力，但仍無重症死亡案例，呈現病毒流感化趨勢，加上疫苗覆蓋率提升，預期疫情對經濟影響力將顯著下滑。

另外因全球政府加強防疫措施，降低貨物運輸效率，供應鏈問題再度浮現，預期長短料問題將持續至明年上半年，廠商及消費者亦加速投資擴產，建立庫存，通膨預期升高，高通膨將維持至明年中。

曾萬勝表示，聯準會已承認通膨並不是暫時性，可能加速縮減購債，並提早於明年開始升息。不過，在勞動力市場快速改善下，升息代表經濟前景樂觀，預期明年台股還有高點可期。投資操作上，目前又回到萬八前的高點關卡震盪，建議投資人以定時定額方式持續布局，未來若又有利空，再低點加碼，以增加投資報酬率。