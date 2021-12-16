美SEC擬立新規 避免Archegos爆倉重演、要求企業庫藏更透明

為了避免企業濫用庫藏股和 Archegos 爆倉事件，美國證券交易委員會 (SEC) 週三 (15 日) 計畫提出新規則，強化內部人交易限制和提高貨幣市場基金的彈性。

SEC 週三就多個提案進行表決，對「提高內部人交易限制」、「企業高層股票回購」提出更嚴格的新規，以解決目前的監管盲區。

SEC 的五位委員以 3 比 2 票通過對庫藏股進行更多披露的提案。庫藏股新規將要求企業提供更詳細、頻繁地披露股票回購，企業還必須提供庫藏股理由，及用於確定回購股票數量的標準。

另外，庫藏股新規提案內容還要求企業宣布庫藏股計劃後的 10 個工作日內表明是否有任何企業高層購買或出售股票。新規要求企業高層必須等待 120 天才能買賣公司股票，這將有助於投資者確定企業股票回購計劃與高層薪酬之間是否存在關聯。

同日，SEC 提議修改管理貨幣市場共同基金的規則，以避免 Archegos 爆倉事件重演。

避險基金經理人 Bill Hwang 管理的避險基金 Archegos Capital 因槓桿操作失敗慘遭斷頭，造成多家大型銀行受到牽連，成為多年來全球金融業最嚴重的「交易事故」之一。

SEC 提議的新規中將要求企業加強資訊披露，對交易這些衍生性商品的機構施予更多限制，若持倉價值不低於 3 億美元，或相當於標的證券交易的 5%，皆需遵守新披露的要求。