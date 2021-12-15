浩鼎抗癌新藥申請二期臨床 最快2024年評估主要指標

浩鼎 (4174-TW) 今 (15) 日公告，主動免疫抗癌新藥 OBI-833 向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 提出二期人體臨床試驗申請，預計 2024 年評估主要試驗指標。

浩鼎解釋，OBI-833 是以醣抗原 Globo H 為作用的主動免疫抗癌新藥，OBI-833 打入人體後，引發免疫細胞產生可對抗 Globo H 的抗體，藉此來治療癌症；此二期臨床試驗，將以免疫組織化學染色法 (IHC) 測試受試者腫瘤的 Globo H 表現，作為臨床試驗收案條件。

據 Fortune Business Insights 公開研究報告顯示，2019 年全球抗腫瘤用藥市場規模為 1413 億美元，年複合成長率 11.6%；惟公司研發中主動免疫抗癌新藥 OBI-833 尚處於臨床試驗階段，適應症以尚未被滿足醫療需求為主要目標，未來將考量整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。

其他藥品開發進度方面，OBI-822 三陰性乳癌新藥正在全球執行三期臨床試驗，雖然收案進程一度受到疫情影響延遲，不過預計 2023 年上半年將有機會取得期中分析結果。

另外，被動免疫單株抗體新藥 OBI-888 則進入二期臨床擴張階段；針對胰臟癌、直腸癌的 OBI-999 同樣也在執行二期臨床擴張，本月順利收治首位癌症患者，目標 2023 年下半年完成收案。