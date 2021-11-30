浩鼎子公司鼎晉肉毒桿菌製劑一期臨床結果正向 目標2024年完成二期

浩鼎 (4174-TW) 子公司鼎晉生技今 (30) 日公告，新型肉毒桿菌素製劑 OBI-858 已完成一期臨床劑量遞增試驗，主要評估指標結果顯示，安全性與耐受性無虞，將展開二期臨床試驗，目標 2024 年完成。

浩鼎表示，子公司鼎晉生技開發的新型肉毒桿菌素製劑 OBI-858，預定用於醫學及美容用途，其一期臨床劑量遞增試驗的主要目的是評估治療中重度眉間紋受試者的安全性及耐受性，藥物劑量範圍為 10U 遞增至 30U。

浩鼎指出，一期臨床試驗為單次治療、開放性、劑量遞增試驗，共收納 36 位受試者，主要評估指標結果顯示，10U、20U、30U 三組劑量的安全性與耐受性無虞，此結果將有助二期臨床試驗擴大樣本數。

據 Global Market Insights 報告指出，2018 年肉毒桿菌素產品在醫美及醫療領域的銷售額為 47 億美元，預估 2025 年市場銷售額將可達 85 億美元，年複合成長率為 9.1%，陸續有 8-9 個競爭者分食市場。

浩鼎表示，鼎晉開發的新型肉毒桿菌素製劑 OBI-858，是透過自主研發的菌種生成特殊分子量，並已取得台灣專利，目前也計畫申請國際專利，此外，肉毒桿菌素會造成肌肉麻痺，其用途包括神經科、腸胃科、耳鼻喉科、皮膚科等，以及常見的美容整形，只要涉及肌肉過度收縮的患者，都可以用肉毒桿菌素治療。