國銀11月人民幣存款餘額略增 個人戶連10減

台灣央行今 (15) 日公布 11 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 11 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2360.27 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月小增 6.19 億元，增幅 0.26%，終結連 3 減，不過，個人戶人民幣存款仍呈連 10 個月下滑。

央行說明，10 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，法人戶和個人戶均減少，定存也同步減少，僅活存略增，事實上，今年以來持續呈現微幅減少，主要是存戶將人民幣存款轉做其他投資商品運用，但央行認為，此現象不至於解讀為匯率影響，因還要考慮利率和報酬率。

央行統計，10 月 DBU 人民幣存款餘額月減 3.81 億元至 2028.33 億元，減幅 0.19%；不過，國際金融業務分行 (OBU) 續較上月增加 10 億元至 331.94 億元，月增 3.11%，分析原因為有電子業將美元貨款轉存人民幣定存，作為在中國的子公司資金運用。

匯款方面，11 月 DBU 匯款總額較上月增加 85.72 億元至 909.67 億元，月增 10.4%，反映國內企業資金調度增加，且三角貿易匯出匯入款增加；而 OBU 匯款總額則較上月減少 50.74 億元至 484.02 億元，月減 9.49%，則是因對客戶貨款收入和支出均減少。

央行同步公布最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為彰銀 2.1%，6 個月為彰銀 2.3%、9 個月為日盛銀 2.3%，而 1 年期是土銀的 2.4%，除了 3 個月期略上調，其他利率均與上月相同。

央行也提供中銀台北最新牌告利率，1 個月為 2.12%、3 個月期 2.25%、6 個月期 2.3%、9 個月期 2.4%、1 年期 2.47%，9 個月期和 1 年期略見下滑。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 8349 億元 (10 月底)，高於新加坡 1630 億元 (第三季底) 和南韓 112 億元 (10 月底)。

央行指出，由於國銀人民幣業務非常穩定、沒有太大波動，且將人民幣視為一般外幣管理，未來僅公布書面資料，不再召開記者會。