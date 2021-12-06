藥華藥紅血球增多症新藥迎美訂單 本月開始貢獻營收

藥華藥 (6446-TW) 表示，旗下真性紅血球增多症 (PV) 新藥 BESREMi 上 (6) 月取得美國藥證後，已取得超過 10 筆訂單，預計本月將小量貢獻營收，不過難超越 11 月 2.25 億元，仍將推升全年營收超越去年，看好明年美國放量出貨，營收規模放大。

藥華藥自行布局美國市場，已將 BESREMi 送至美國第三方物流中心、儲存倉庫，當藥品從第三方物流中心送至專科藥局或特殊藥品經銷商時，公司可認列營收。

藥華藥開發的新藥 BESREMi，預計定價每劑 6988 美元，療程需要 26 劑，總費用約 18.2 萬美元 (約新台幣 500 萬元)，目前已收到逾 10 筆訂單，且藥品自本月鋪貨至專科藥局與特殊藥品經銷商。

藥華藥受惠歐洲客戶下長單，11 月營收攀升至 2.25 億元，月增 431.5%、年增 3.02%；累計前 11 月營收 5.44 億元，年增 4.25%，單月、累計營收創新高，儘管美國市場開始出貨，但在營收基期墊高下，12 月營收難續攀高。

藥華藥看好，該新藥美國 FDA 核准的仿單使用範圍較歐盟廣，所有真性紅血球增多症 (PV) 成人病患均可使用，且價格比最大競爭藥品 jakafi 更具競爭力，滲透率將優於競爭對手。

美國藥廠 Incyte 開發的 jakafi，該藥品為 PV 二線用藥，上市首年治療 800 名病患，上市後第 7 年美國銷售額達到 10 億美元，並治療超過萬人，藥華藥認為，BESREMi 於美國上市首年的病患數，將超過 jakafi。