亞泥優化產銷系統導入AI 打造智慧工廠

亞泥 (1102-TW) 近年積極優化產銷控制系統，攜手同集團的遠傳 (4904-TW)、元智大學，導入 AI 升級整合，並布建 IT 基礎設施和數據分析平台，打造智慧工廠。

亞泥自 30 年前開始投入水泥生產控制系統的開發工作，採自行設計、製造、維修策略，運用在水泥生產和廢熱發電上，包括台灣儲運站與研磨廠、專用水泥船、關島儲運站、新加坡儲運站、中國各廠區及關係企業，都採用這套控制系統。

因此，亞泥也利用過往累績龐大的生產數據資料庫，和元智大學產學合作，導入「人工智慧理論」和強化「學習及深度學習演算法」，將原有的控制系統整合為「ACTEC 人工智慧控制系統」，建置「水泥 4.0」專案。

另一方面，在關係企業遠傳電信協助下，亞泥也布建 IT 基礎設施和數據分析平台，並應用在各種 IoT 物聯網上，打造智慧工廠。

亞泥分析，自建控制系統能自行優化與升級、高度自動化與智慧化，能降低維修困難度和複雜度、相互支援備品、優化設備零件管理，並能藉由遠端支援，提供技術查修，降低維護成本，同時縮短停機時間，避免能源耗損，提高生產效率。

以亞泥花蓮廠為例，從系統更新優化到節省下的維修工程費用，累計最多可達將近 8000 萬元，亞泥表示，未來也將推廣到關係企業、其他同業，邁向綠色生產目標，2050 淨零碳排絕非口號，而且要提前達成。