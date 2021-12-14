調控再鬆綁 深圳房貸利率下調

中國經濟前景仍面臨不確定性，在中國中共中央政治局「穩」字當頭的經濟方針下，中國房市管制逐漸鬆綁。中國一線大城深圳已有部份中小銀行下調房貸利率，第一套房貸款利率最低可至 4.95%，第二套則最低可至 5.25%。但佔據房貸市場絕大部分比重的國營銀行，目前並未跟進下調房貸利率。

深圳當地房仲指出，距離房貸利率上一次調整是在 5 月份，第一套和第二套房貸利率是以 LPR 基準上分別加 45 基點和 95 基點，分別為 5.1% 和 5.6%。而目前國營公股行庫依然照此利率執行。

不過國營銀行房貸餘額充足，因此在客戶提交資料完成過戶抵押手續後，基本上兩周內可以完成放款。

(圖片: AFP)

此外，貝殼研究院公布重點城市主流房貸利率數據顯示，11 月份貝殼研究院監測的 100 多個城市主流第一套房貸款利率為 5.69%，較 10 月下滑 4 基點；第二套房貸款利率為 5.96%，較 10 月下滑 3 基點。

11 月份，重點城市中約 30% 的城市下調利率，下調範圍較上個月擴大，主要覆蓋長三角城市群、粵港澳大灣區。

對於近期房貸利率鬆動的情形，有學者指出，近期在「因城施策」的調控指引下，房貸利率上漲的趨勢出現一些改變，這與房地產金融政策以及宏觀調控變化有一定關係。

從未來趨勢看，個人房屋抵押貸款管制上會有所改善，房貸額度會保持充足供應，放款速度也會加速，房貸利率大致保持穩定並有機會略跌，但不同區域和不同銀行間的具體政策應該會略有不同。