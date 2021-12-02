iPhone 13需求放緩之際 蘋果冀望豁免Apple Watch及Mac Pro關稅

蘋果週三 (1 日) 提交 8 份關於美國關稅的公開意見，支持蘋果 Apple Watch 和 Mac Pro 部分零組件關稅的臨時豁免。

受到航運危機和供應斷鏈打擊，加上 iPhone 13 需求傳出放緩之際，蘋果仍持續受到關稅的影響。目前美國對從中國進口 Apple Watch 課徵 7.5% 關稅而 Mac Pro 零件則徵 25% 關稅，而 iPhone 沒有被徵收關稅。

根據美國貿易代表網站，蘋果週三 (1 日) 提交 8 份關於美國關稅的公開意見，支持蘋果 Apple Watch 和 Mac Pro 部分組件關稅的臨時豁免。

蘋果此舉是基於美國貿易代表 10 月份曾表示，考慮在個案基礎上恢復一些關稅豁免，要求那些支持豁免的公司答辯問題，包括這些產品是否可以在美國或其他非中國的國家生產。

有關 Apple Watch 文件中，蘋果稱該產品是「美國設計的智慧型手錶」廣受消費者用於行動連接和健康應用，故該產品應獲得豁免，另外，蘋果支持對 Mac Pro 中的 7 個零組件的關稅豁免，包括觸控面板、滑鼠、電源等，因為這些零組件無法從中國之外的地方取得。

Counterpoint Research 估計，Apple Watch 是蘋果的核心產品，去年銷量超過 3000 萬台，而 Mac Pro 是一款售價 6000 美元或更高的高階電腦。儘管蘋果持續將製造產地多元化，但蘋果最終組裝製造幾乎都在中國進行。

美國貿易代表辦公室指出，自 10 月以來該單位已收到包括蘋果、英特爾、Sonos 等科技企業等超過 1700 條意見。

蘋果 iPhone 需求放緩消息拖累，週四午盤截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 2.68% ，暫報每股 160.32 美元。