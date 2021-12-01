週二科技巨頭全黑倒一片 為何蘋果獨漲？

新冠變種病毒 Omicron 席捲歐非，日本也傳出確診，加上聯準會 (Fed) 主席鷹派言論，引發美股週二 (30 日) 拋售潮，科技巨頭全黑倒一片，蘋果卻逆勢獨漲，被視為市場不確定性期間的避風港。

Needham 分析師 Laura Martin 點出為何美股大跌時，投資人仍堅持買入蘋果，原因在於，蘋果擁有巨大的現金流，使其能夠承受任何經濟放緩，此外，蘋果積極銷售和創新產品正推動其股價走高。

Martin 說：「人們會追求買入能經受住風暴、不會破產、不會出現財務困境的企業股票，相對來說，大型科技股跌幅沒有小型股大。」

蘋果的第一款虛擬實境 (VR) 設備傳出將於 2022 年在 WWDC 上首次亮相，Martin 認為：「過去五年市場對蘋果最大的批評是沒有創新產品。當看產品線時，人們會感到非常興奮，特別是蘋果傳出 2022 WWDC 上推出擴增實境 (AR) 眼鏡。」

知名蘋果產品爆料記者 Mark Gurman 最新專欄文章，蘋果有望 2022 年推出 AR 眼鏡，但成品不一定馬上會出現 (圖片：翻攝 appleinsider)

蘋果許多產品銷售數據都很亮眼。Martin 提到，平板電腦、高階型 iPhone 等都將在包括 12 月的 2022 年第一季獲得高利潤和高營收。蘋果此前預估，本季營收將超過去年同期的 1,114 億美元。

Martin 點出，蘋果龐大的現金流不僅可用於投資新產品，還可以用於分紅和庫藏股計畫，將資金返還給股東，而這有助於保持股價穩定。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 在一份致投資者的報告中預計，蘋果將在未來五年持續回購股票，預估蘋果很可能會繼續回購每年 3 - 4% 的股份，直到 2026 年底。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.16% 至每股 165.30 美元，今年迄今蘋果漲幅達 27.73%。標普 500 指數收紅 23.41%，報 4,567 點，年初至今標普漲幅達 23.41%。