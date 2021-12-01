週二科技巨頭全黑倒一片 為何蘋果獨漲？

新冠變種病毒 Omicron 席捲歐非，日本也傳出確診，加上聯準會 (Fed) 主席鷹派言論，引發美股週二 (30 日) 拋售潮，科技巨頭全黑倒一片，蘋果卻逆勢獨漲，被視為市場不確定性期間的避風港。
Needham 分析師 Laura Martin 點出為何美股大跌時，投資人仍堅持買入蘋果，原因在於，蘋果擁有巨大的現金流，使其能夠承受任何經濟放緩，此外，蘋果積極銷售和創新產品正推動其股價走高。
Martin 說：「人們會追求買入能經受住風暴、不會破產、不會出現財務困境的企業股票，相對來說，大型科技股跌幅沒有小型股大。」
蘋果的第一款虛擬實境 (VR) 設備傳出將於 2022 年在 WWDC 上首次亮相，Martin 認為：「過去五年市場對蘋果最大的批評是沒有創新產品。當看產品線時，人們會感到非常興奮，特別是蘋果傳出 2022 WWDC 上推出擴增實境 (AR) 眼鏡。」
蘋果許多產品銷售數據都很亮眼。Martin 提到，平板電腦、高階型 iPhone 等都將在包括 12 月的 2022 年第一季獲得高利潤和高營收。蘋果此前預估，本季營收將超過去年同期的 1,114 億美元。
Martin 點出，蘋果龐大的現金流不僅可用於投資新產品，還可以用於分紅和庫藏股計畫，將資金返還給股東，而這有助於保持股價穩定。
Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 在一份致投資者的報告中預計，蘋果將在未來五年持續回購股票，預估蘋果很可能會繼續回購每年 3 - 4% 的股份，直到 2026 年底。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.16% 至每股 165.30 美元，今年迄今蘋果漲幅達 27.73%。標普 500 指數收紅 23.41%，報 4,567 點，年初至今標普漲幅達 23.41%。