〈美股熱門股〉超越肉類與麥當勞合作新品有望提前上市 盤中漲逾6%

超越肉類（Beyond Meat）傳出與麥當勞共同開發的植物肉漢堡 McPlant 可望在明年 3 月底前於美國上市，Piper Sandler 將該股升評並上調目標價，消息激勵超越肉類周二（14 日）盤中股價大漲逾 6%。

Piper Sandler 分析師 Michael Lavery 在報告中寫道，在麥當勞的有利因素影響下，對超越肉類的本益比更有把握，將該股評等自「減持」（Underweight）上調至「中立」（Neutral）、目標價從每股 61 美元調升至每股 64 美元。

麥當勞 (MCD-US) 目前在美國大約有 1.4 萬間門市，將於 3 月底推出的新品 McPlant 漢堡，比先前 Piper Sandler 透過模型預估的推出時間還早，而且影響範圍更大。

McPlant 已在美國 8 間麥當勞門市試賣已 1 個多月，麥當勞在 10 月曾表示，試賣將會持續至售完為止。

超越肉類先前在推廣公司產品時吃盡不少苦頭，其中一些產品出現延誤，而這種狀況也反映在期股價下，在過去各指數紛紛創下新高的一年裡，超越肉類股價下跌近 50%。

相較於麥當勞的好消息，上周超越肉類與 Yum! Brands(YUM-US) 旗下 Taco Bell 合作推出烤肉新品「Carne asada」的計畫泡湯，主因是 Taco Bell 不滿初始樣品而取消隨後的試賣。

截稿前，超越肉類 (BYND-US) 大漲 6.39%，每股暫報 67.47 美元。