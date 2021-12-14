華為折疊旗艦機P50 Pocket 23日亮相

周二 (14 日) 華為官方微博宣布，將於 12 月 23 日召開冬季旗艦新品發表會。依照官網頁面所示，華為這次將推出新款折疊螢幕手機 P50 Pocket。

圖片: 華為官網

華為冬季旗艦新品發表會，主題為「光影交織，萬物共生」。從官方釋出的廣告圖顯示，這次新機名為華為 P50 Pocket。依華為微博上的提示，中文名稱可能是叫「華為 P50 寶盒」。而結合之前市場傳聞和海報圖片來看，該機型應是一款折疊螢幕手機，將採用上下折疊小尺寸設計，有白色和金色兩款配色。

華為消費者業務 CEO 余承東在第一時間表示，P50 Pocke 將會是華為 P 系列對智慧手機科技美學和形態上再次突破。

之前陸媒曾報導指出，款折疊螢幕旗艦機型將是三星 Galaxy Z Flip3 的強大對手，華為所推出的機種螢幕折痕非常不明顯。

此外，從網路上曝光的該機型保護殼圖片顯示，該款手機採用類似三星 Galaxy Z Flip 系列的上下翻折設計，背部有兩個圓形開孔，類似華為 P50，手機右上邊框是音量以及電源按鈕。

除了新款折疊螢幕手機之外，市場也傳出華為還將在這次新品發表會上帶來支援血壓測量的 Watch D 智慧手錶以及墨水螢幕、藍牙眼鏡等產品。

