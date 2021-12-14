〈美股早盤〉美11月PPI攀揚 道瓊開低走高 那指挫1%

美國聯準會 (Fed) 召開利率會議之際，美國周二 (14 日) 盤前公布通膨數據再飆紀錄新高，拖累主要指數開盤走低，道瓊開盤不久隨即翻紅。截稿前，道瓊工業指數小漲 40 點或 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 1%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數跌近 0.5％。

繼上周五公布 40 年最高的 CPI 數據後，美國公布 11 月 PPI 也創紀錄新高，年增率自上月的 8.6% 大幅增長至 9.6%，月增率也自 0.6% 增至 0.8%，均高於市場預期。

公布通膨飆升的同時，Fed 今起召開為期 2 天的利率決策會議，市場普遍預計，Fed 將宣布加速縮減購債計畫，以為明年的提前升息做準備。

對 Fed 加速縮減購債的預期，帶動美債下跌，美債殖利率上揚。截稿前，10 年期美債殖利率上升至 1.45％，殖利率上揚使科技股承壓。

迷因股 GameStop(GME-US)、AMC 娛樂 (AMC-US) 延續昨日跌勢，開盤分別跌逾 1％和 6.9％。

其他個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 開盤跌 2.66％，申報文件顯示，馬斯克近期又再出脱價值逾 9 億美元的特斯拉股票；蘋果 (AAPL-US) 開盤小漲 0.5％，美銀 (BofA) 分析師預計蘋果將在明年底或 2023 年初推出 AR/VR 產品，並且認為蘋果股價還存在近 20％上漲空間。

截至台北時間周二 (14 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 39.89 點或 0.11%，暫報 35690.84 點

那斯達克綜合指數下跌 150.10 點或 - 0.97%，暫報 15274.10 點

標普 500 指數下跌 15.74 點或 - 0.34%，暫報 4653.23 點

費半下跌 18.33 點或 - 0.48%，暫報 3797.42 點

台積電 ADR 下跌 0.23% 至每股 116.24 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.45％

紐約輕原油下跌 1.33％ 至每桶 70.34 美元

布蘭特原油下跌 1.37% 至每桶 73.37 美元

黃金下跌 1.16% 至每盎司 1767.50 美元

美元指數下跌至 96.25

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

微博 (WB-US) 早盤下跌 3.38％，至 28.87 美元。

新浪微博及其帳號因多次發布、傳輸違法內容與訊息，遭中國網信辦約談，並重罰人民幣逾 300 萬元。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.87％，至 54.72 美元。

輝瑞周二援引最終分析結果稱，其 Covid-19 抗病毒口服藥丸可將高危險族群的住院和死亡風險降低 90%，且最新實驗室數據顯示，該藥丸能有效對抗傳染力較高的 Omicron 變異株。

超越肉類 (BYND-US) 早盤上漲 5.23％，至 66.74 美元。

Piper Sandler 將超越肉類 (Beyond Meat) 股票評等自「減持」上調至「中立」、目標價自 61 美元調升至 64 美元，預計與麥當勞共同開發的植物肉漢堡 McPlant 將提前於明年 Q1 結束前在美國推出。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 NFIB 小企業信心指數報 98.4，預期 98.3，前值 98.2

美國 11 月 PPI 年增率報 9.6％，預期 9.2%，前值 8.6%

美國 11 月 PPI 月增率報 0.8％，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 11 月核心 PPI 年增率報 6.9％，預期 6.8%，前值 6.8%

美國 11 月核心 PPI 月增率報 0.7％，預期 0.4%，前值 0.4%

紅線為美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

PIMCO 經濟學家 Tiffany Wilding 表示，因通膨預期確實具有適應性，當通膨處於高位的時間越長，消費者調整行為帶動通膨繼續升高的風險就越大。

Wilding 認為，聯準會會希望透過加快縮減購債來管控這項風險，他們的目標是在明年 3 月前結束縮減購債計畫，同時暗示可能在 6 月升息。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 預計，美國失業率將在明年降至 3%。大摩首席經濟學家 Michael Feroli 預計失業率下滑速度將開始放緩，但降至 4％以下不會花太多時間。