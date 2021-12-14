明年台股面臨兩大挑戰待解 投信點出最後買點落在此刻

全球經濟復甦伴隨而來的是通膨壓力蠢動，保德信投信指出，明年台股有兩大挑戰待解，包括企業獲利成長趨緩以及美國聯準會升息可能造成短線波動，預期明年第 2 季美國聯準會升息前將是台股的最後買點。

保德信大中華投資團隊副總葉獻文表示，展望 2022 年，台股要面對兩大與今年不同的環境，首先是明年的企業獲利成長將從近兩年的大幅躍進轉變為溫和成長，其中具有硬體規格升級的產業，有望首要受惠標的，包括 Intel 與 AMD 傳輸介面進化，以及新產品 DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0 上市等題材。

至於台股撐盤主力科技類股，明年成長趨勢仍相當鮮明，可以聚焦通信網路、電子零組件與其他電子，而電動車、雲端等這類全球長線發展趨勢的新供應鏈概念也值得期待。

另外，傳產則以食品、紡織、觀光等類股為首選，特別是紡織、觀光這類之前受疫情影響的類股，隨著疫情日趨淡化，有望展開反彈行情。

其次則是升息問題，葉獻文說，升息是明年全球金融市場將面臨的改變，短線或許會造成市場震盪，不過因為升息反映經濟成長，在升息後股市往往能再度突破高點。

根據 1991 年來的統計，美國共經歷 4 次升息循環，期間台股在升息前的表現確實會出現拉回走勢，不過隨後即反映經濟復甦，大盤皆突破升息前高點位置；而台股在升息前的平均整理時間約為兩個月，預期明年第二季美國聯準會升息前將是台股的最後買點。

葉獻文認為，台股基本面與台灣經濟基本面無虞，且評價面因為企業獲利不斷上修，本益比目前低於 5 年平均 16 倍，對於法人資金而言相對具有吸引力，加上近兩年外資大幅賣超台股，一旦明年出現外資回補買盤，對於台股多頭趨勢將是一大助益