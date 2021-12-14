台股跌破17600點 外資連3砍 三大法人賣超176.1億元

台股今 (14) 日開低走低，電金傳產普遍倒地，貨櫃三雄全面跳水，近來強勢的中小型股也遭到空方狙擊，指數跌幅擴大，終場下挫 168.23 點或 0.95%，收在 17599.37 點，摜破月線支撐，外資連續 3 個交易日賣超，三大法人合計賣超 176.1 億元。

加權指數今天成交值略增至 3011 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天持續賣超 155.98 億元；投信逆勢買超 26.56 億元；自營商與外資同調，賣超 46.65 億元。三大法人合計賣超 176.1 億元。

台積電受美股大跌影響，今天湧現棄息賣壓，跌破 600 元關卡，但季線仍有支撐，終場跌幅收斂，收 599 元，聯電、聯發科跌幅也縮至 1% 以內，鴻海則收平盤，主要電子權值股表現抗跌；然而，國巨、瑞昱、聯詠、友達終場仍下挫 1-3%，股王矽力 - KY、股后信驊分別大跌 5%、3%。

航運股今天一片綠油油，貨櫃三雄股價重摔逾 5%，航空雙雄也下跌 4-5%，四維航、新興、台航、慧洋 - KY、台驊投控等湧現賣壓，運輸類股指數終場重挫 4.85%，為盤面最弱勢族群。此外，鋼鐵股同樣回檔，中鋼領跌 1.6%，彰源、海光、燁興等下挫 3-4%。

櫃買指數昨天攀上 14 年新高後，今天震盪走低，其中，生醫、電子通路跌勢最重，藥華藥打入跌停，皇將、杏國、逸達、達爾膚、合一、浩鼎均重摔逾半根停板，電通股昱捷、方土昶、亞矽、利機也都賣壓沉重。櫃買指數終場大跌 1.8%，收 226.83 點。

IC 設計股今天哀鴻遍野，矽智財廠力旺、智原、世芯 - KY 股價大跌逾半根停板，愛普 *、創意、晶心科等也震盪下挫，其他 IC 設計股如敦泰、凌通、廣應、九暘、迅杰、茂達等均表現弱勢。