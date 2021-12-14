〈台股盤後〉中小強勢股連袂轉弱 跌破月線等待聯準會訊息

在市場等待美國聯準會利率決策結果出爐前，多頭加碼意願不足，台股今 (14) 日大跌 168.23 點，以 17599.37 點作收，跌幅 0.95% 創 11 月下旬來最大，再次跌破月線支撐，法人認為，不少日前中小強勢股重挫，反映一波年底前的獲利了結，大盤技術面有轉弱跡象，仍待美股轉強拉動年底前的行情。

航運股再度成為壓盤重心之一，萬海、陽明和新興均跌超過半根停板，長榮、長榮航跌 5%，四維航、台驊、正德和華航跌逾 4%，中航、慧洋 - KY、台航、志信和裕民等均跌超過 2%。

IC 設計族群表現也相當疲軟，迅杰挫至接近跌停，世芯 - KY 跌逾 8%，普誠、智原跌逾 7%，點序、茂達、力旺、揚智、祥碩、通嘉、金麗科和矽力 - KY 均跌超過半根停板。

而安國、笙科、愛普、宏觀、九暘、威盛、天鈺和聯傑等跌 4% 之上，杰力、矽創、敦泰、信驊、驊訊、晶豪科、晶相光、紘康等跌超過 3%。

日前走強的電子化工材料族群明顯回檔，三福化跌近半根停板，鑫科、達興材料跌逾 3%。

二線光學鏡頭廠同樣陷入弱勢整理，先進光跌 4%，今國光、玉晶光和佳凌均跌超過 3%。

車用電子同步回落，怡利電跌停，朋程、系統電、橙的和敬鵬跌半根停板上下，矽創和強茂跌逾 3%，義隆和環天科均跌逾 2%。

統一投顧指出，考量外資 11 月單月淨匯入 1700 億元，認為潛在買盤仍伺機而動，再加上多家重量級公司 11 月營收亮麗，搭配年底集團和法人作帳，美股回檔之際，反而可提供進場機會。