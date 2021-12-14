高盛：市場逃離高本益比軟體股 尤其疫情寵兒股！Shopify挫逾4%

加拿大跨國電商 Shopify (SHOP-US) 的股價總是相當波動，過去 4 週股價下跌 18%，主因在於投資者普遍持續逃離本益比高的軟體股，尤其是疫情寵兒股。

Shopify 股價週一面臨更大壓力，高盛分析師 Gabriela Borges《新興軟體股》追蹤報告中給予該公司「中立」評級，該股週一大跌 64.43 美元或 4.41%，收 1397.15 美元。

Borges 認為 Shopify 長期處於有利地位，但近期出現不利因素，其一因疫情激起的商品總價值成長趨勢於近期放緩，且至少未來 2 至 3 季內趨勢不可能逆轉。其二，隨著該公司投資擴大其服務範圍的策略計畫，2022 年的利潤可能會趨於下降。

Borges 寫道：「雖然我們認為他們一些舉措能解決顧客關鍵痛點，但他們恐須持續增加投資。在成長放緩和稅前利潤率下降期間，該股價可能會在區間內交易。」

高盛《新興軟體股》追蹤報告

高盛該報告將體驗管理軟體公司 Qualtrics International (XM-US) 納入「強力買進」名單。

其他獲得買進評級的個股包括稅務合規軟體提供商 Avalara (AVLR-US)； Shopify 勁敵 BigCommerce Holdings (BIGC-US)；支出管理軟體公司 Coupa Software (COUP-US)；行銷軟體體專家 HubSpot ( HUBS-US)。

其他中立評級個股包括雲端影片工具的 Kaltura (KLTR-US) 和中小型企業人力資源軟體銷售商 Paycor HCM (PYCR-US)。

高盛分析師將 PowerSchool Holdings (PWSC-US) 打入「賣出」評級，該公司銷售「 K-12」 (幼兒園至 12 年級) 適用的教育市場軟體 ，令該公司週一股價重挫 15.46%，收 17 美元，觸及 52 週新低點。

分析師寫道，雖然 PowerSchool 是「北美 K-12 學生資訊與學習管理軟體的主宰供應商」，但該股交易價一直遠高於其他教育行業股票，而且 PowerSchool 已經為美國前 100 名學區中 93 個學區超過 70% K-12 學生提供服務。 她認為該公司必須靠併購交易，以及在現有客群交叉銷售，才能取得進一步的成長。 她對該股的目標價是 17 美元，正是週一收盤價。