思科成立新團隊 專為蘋果開發協作軟體

思科 (CSCO-US) 周二（26 日）表示，已成立一個新團隊，將致力為蘋果 (AAPL-US) 產品開發 Webex 協作軟體。

新的思科團隊正運用蘋果的技術打造專屬的協作軟體，例如蘋果在不久前的第一場發表會提到一項 iPad 的新技術，在多人視訊通話時能透過人工智慧 (AI)，把畫面對焦在使用者身上，讓人物始終保持在畫面裡，該功能將包含在下個月推出的 Webex 應用程式中。

思科在與微軟的 Teams、Zoom、Salesforce.com 的 Slack 競爭客戶的過程中，不斷改進視訊會議軟體，並且增加新功能。在疫情影響下，工作型態逐漸轉變成居家與公司並行的混合辦公，思科 Webex 去年 9 月的戶用數量近 6 億人。

曾以網路硬體聞名的思科正努力達成目標，希望到 2025 年有半數銷售額來自訂閱業務，包括 Webex 等付費軟體。

蘋果一直透過將旗下產品 iPad 與 MacBook 定位為生產力設備，深化其與企業 IT 部門的市場占比。

此外，思科也運用蘋果的新工具創造獨立的蘋果 ID 帳戶，提供給企業與個人使用。

蘋果負責企業與教育行銷的副總裁 Susan Prescott 表示，安全與隱私層面從像現在這般在企業引起如此大的共鳴，無論是企業數據或者是個人資訊，兩者的隱私一樣重要。