〈美股盤後〉無懼高通膨 標普改寫新高

儘管美國通膨正以 1982 年以來最快速度增加，週五 (10 日) 美債殖利率下滑，推動科技股走高，博通助半導體類股上揚，標普收紅近 1%，創下歷史新高。

道瓊本週漲幅達 4%，創 3 月份以來最佳單週表現，標普與那指週漲 3.8% 和 3.6%，為 2 月份以來最佳。

經濟數據方面，美國勞工部週五公布，美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 比去年同期飆升 6.8%，達 1982 年以來最大增幅。華爾街普遍預期，高通膨持續為聯準會 (Fed) 加快縮減購債 (Taper) 提供理由，而下週召開的聯邦公開市場委員會 ( FOMC) 會議可能會釋出進一步細節。

地緣政治消息方面，美國財政部於國際人權日 (週五) 宣布制裁 15 人和 10 個實體，將中國 AI 巨頭商湯科技 (SenseTime) 列入「非 SDN 中國軍工複合體公司名單」，這恐將阻礙商湯在港上市集資之路。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.69 億例，死亡數突破 529 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 83.6 億劑疫苗。

美國至少 25 州發現 Omicron 病例，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 數據顯示，美國已知首例 Omicron 病患從 11 月 15 日開始出現症狀，意味 Omicron 比最初預期的更早進入美國。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 216.3 點，或 0.6%，收 35,970.99 點。

那斯達克指數上漲 113.23 點，或 0.73%，收 15,630.6 點。

標普 500 指數上漲 44.57 點，或 0.95%，收 4,712.02 點。

費城半導體指數上漲 35.2 點，或 0.91%，收 3,914.7 點。

標普 11 大板塊集體收高，資訊科技、必需消費品和能源板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.80%；Meta (FB-US) 跌 0.021%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.83%。

道瓊成分股以思科領漲。思科 (CSCO-US) 上漲 2.95%；可口可樂 (KO-US) 上漲 2.59%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.85%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.83%；高盛 (GS-US) 下跌 1.37%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 漲 0.33%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.96%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.22%；美光 (MU-US) 漲 0.72%；高通 (QCOM-US) 漲 0.89%。

台股 ADR 變化不大。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.31%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.41%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.80% 至每股 179.45 美元，市值即將叩關 3 兆美元。知名分析師郭明錤發布報告預測蘋果 7 款新品，包括預測蘋果 2022 年下半年將推出三款 Apple Watch 手錶等。

通用汽車 (General Motors)(GM-US) 上漲 6.04% 至每股 63.21 美元。該公司計劃為密西根州的兩項電動車投資項目投入超過 30 億美元。

博通 (AVGO-US) 本季營收預測遠優於華爾街預期，並宣布買回 100 億美元庫藏股，激勵其股價大漲 8.27% 至每股 631.68 美元。

經濟數據

美國 11 月 CPI 年增率終值報 6.8%，預期 6.8%，前值 6.2%

美國 11 月 CPI 月增率終值報 0.8%，預期 0.7%，前值 0.9%

美國 11 月核心 CPI 年增率終值報 4.9%，預期 4.9%，前值 4.6%

美國 11 月核心 CPI 月增率終值報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.6%

綠：CPI 月增率，藍：CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

美國 12 月密大消費者信心初值 70.4，預期 68.0，前值 67.4

華爾街分析

聯準會主席鮑爾數週前表示，將討論擴大縮減購債規模，而且放棄通膨是暫時的說法，這表明市場預期 FOMC 會議上 Fed 鷹派將比一兩個月前有所增加。

Spouting Rock Asset 投資長 Rhys Williams 週五受訪時表示：「大家預期通膨數據非常高，而且結果一如預期，這就是為什麼市場對這份通膨報告反應不大的原因。」

Gateway Investment Advisers 投資策略師 David Jilek 表示，週五美走勢表明，市場現在對 Fed 將加快 Taper 和開始政策正常化進程感到滿意。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，目前可能會看到投資者採取更多防禦性方式來避險，直到下週三了解 Fed 將採取什麼行動為止。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主