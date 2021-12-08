寧德時代勁敵 LG能源解決方案上市將締造韓股最大IPO

外媒報導指出，全球動力電池龍頭寧德時代最大競爭對手「LG 能源解決方案」（LG Energy Solution）正計劃於南韓 IPO，募資規模達 108 億美元，將創下韓國史上最大 IPO 案。

LG 能源解決方案已向韓國證券交易所提出申請，並通過初步審查，可能在 2022 年 1 月底上市，預計發行 3400 萬股，定價區間為每股 25.7 萬韓元至 30 萬韓元。

LG 能源解決方案成立於 2020 年 12 月，是由 LG 化學的電池事業部門分割出的子公司，主要客戶包括特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US)、現代、福斯、Stellantis、雷諾、Volvo 等國際知名車廠。

如果這次 IPO 順利成功，LG 能源解決方案上市後估值預計上看 678 億美元，逼近寧德時代市值。此外，有消息稱 LG 能源解決方案後續還有在 Nasdaq 上市的計畫。

(圖片: AFP)

韓國市調機構 SNE Research 近期公佈的 10 月份全球動力電池裝機量排名顯示，LG 能源解決方案排在第二，緊追寧德時代。今年上半年，LG 能源解決方案的動力電池佔全球市場的 24.8%，寧德時代市佔率則為 30.1%。

LG 能源解決方案上市之途走得並不順遂，今年 6 月已向韓國證券交易所送交上市申請，計劃今年年底上市，但 7 月到 8 月間，搭載其電池的通用汽車 Bolt 電動車發生起火風險而召回，上市計畫因此被迫暫停。

市場原本預估 LG 能源解決方案估值高達 900 億美元，但母公司 LG 化學提供的資料顯示，受到召回事件影響，目前 LG 能源解決方案估值約 595 億美元，縮水逾 30%。