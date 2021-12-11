恒大爆雷違約！接下來會發生什麼？

週四中國恒大未能在美元債券寬限期內支付利息，評級機構惠譽將恒大及旗下子公司評級由「C」下調至「有限違約」，外界都在關注，接下來將會發生什麼？市場分析師點評，恒大的結局若不是一聲巨響，就會是一聲咽鳴。

中國政府出手紓困？

中國政府一再試圖安撫投資者，人民銀行行長易綱週五表示，恒大事件屬市場事件，需要以市場導向方式解決，相信債權人及股東的權益及利益將得到全面保障，這暗示北京不會對負債 3,000 多億美元的恒大伸出援手。

外界認為，北京不願救助這家開發商發出了一個明確訊號，即中國共產黨不會容忍威脅金融穩定的大規模債務積累。

不過，重點是中國政府能否縮限恒大違約引爆後帶來的影響？

Federated Hermes 信貸分析師 Robin Usson 表示：「恒大和佳兆業的違約使我們進入了中國房地產低迷第二步，系統性風險逐漸被特殊風險取代，即中國住宅和一般房地產行業的低迷，這可是支撐中國整個經濟的最重要的支柱，如果如果中國的房地產市場崩潰，所有賭注都將落空。」

外界關注中國政府能否縮限恒大違約引爆後帶來的影響 (圖片：AFP)

針對中國房地商的債款危機，中國央行正連續降準釋資金，週四年內二度調升外匯存款準備金率，中國週二 (7 日) 調降銀行準備金率 0.5%，週三將支持農業、支持小微企業的貸款利率調降 0.25%。另外，中國近期對涉房貸款的監管有趨鬆跡象，上月底銀保監會發布聲明稱，房地產合理貸款需求得到滿足。

Usson 稱，看到中國國有企業在重組過程中扮演的角色，以及中國政府對這種市場導向的方法施加的控制狀態，將會很有趣。

恒大債務重組進度？

外傳恒大計劃在重組中納入所有離岸公募債券和私募債務，這項計劃將包括恒大及其子公司公開發行的債券。消息人士透露，正式的重組程序尚未開始，詳細的計畫可能生變。

AXA SA 亞洲固定收益主管 Jim Veneau 表示，市場對恒大拖欠付款的進一步反應可能取決於債務重組結果，有序重組將使公司可以盡可能正常運營，避免出售不良資產，這將大大有助於遏制整個行業進一步損害。

恒大國有化？

中國一直試圖安撫投資者相信，恒大風險得到控制。早前傳出恒大將被北京國有化收購，並且分拆為三部門進行重組，作為即將進行恒大國有化的一部分，中國官員們開始在恒大發揮更多的實際作用。

(圖片：AFP)

上週恒大宣布無法履行擔保責任義務後，廣東省政府約談該公司董事局主席許家印，並向恒大派出工作組。廣東省政府聲明指出，該工作組將督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

週一恒大指出，(中國) 政府代表已在其新設立的風險化解委員會中佔據了多數席位。

對中國經濟信心正在消退

由於房地產活動約佔中國國內生產總值 (GDP) 的四分之一，恒大違約不僅對中國經濟，甚至將對全球經濟增長產生連鎖反應。投資人對中國經濟的信心消退，導致近月中國房地產市場低迷。

聯準會 (Fed) 上個月警告稱，如果中國房地產市場急劇惡化，其脆弱性可能會蔓延到美國。外界估計，中國房地產債務恐高達 10.5 兆人民幣，佔全球不良債務將近一半。

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 表示，該公司今年早些時候減持了中國股票。

Alliance Bernstein 亞太固定收益部門聯席主管 Jenny Zeng 表示，市場壓力很大，中國大約一半房地產開發商陷入嚴重的財務困境，並存在高違約風險。

市場分析師點評道，恒大的結局若不是一聲巨響，就將會是一聲咽鳴。