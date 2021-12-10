彥臣生技癌症新藥通過美FDA審核 將啟動二期試驗

彥臣生技 (4732-TE) 今 (10) 日宣布，自主研發的治療癌症新藥 NBM-BMX 通過美國 FDA 一期臨床試驗審核，將進行二期臨床試驗，搶攻 42 億美元市場。

彥臣表示，治療癌症新藥 NBM-BMX 於 2018 年 7 月獲得美國 FDA 核准進行臨床一期試驗時，要求在試驗完成後，即應進行一期結束後會議 (End of Phase 1 meeting)；儘管試驗進行時遇到新冠肺炎，仍如期今年 9 月完成美國臨床一期試驗，並將總結報告提交 FDA 進行審核，取得通過審核。

NBM-BMX 為治療癌症的小分子化學新藥，經體外及動物實驗證實，該新藥可有效抑制癌細胞生長及腫瘤血管新生。

彥臣指出，一期臨床試驗數據正向，多名病人疾病獲得穩定，其數據支持 NBM-BMX 進入二期臨床試驗，目前規劃適應症為膠質母細胞瘤；膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，會迅速危及患者生命，至今仍無適合的藥物治療方式，也是腫瘤治療市場中未滿足需求最高的疾病之一。

根據市調機構調查顯示，2017-2027 年間膠質母細胞瘤發生率增長，並預估 2028 年全球惡性腦瘤治療市場規模將達到 42 億美元，2021-2028 年複合成長率約 8.8%。