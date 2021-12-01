昱厚新冠新藥有望抗Omicron 啟動臨床收案

昱厚生技 (6709-TW) 總經理徐悠深今 (1) 日表示，自主開發的新冠肺炎治療藥 AD17002，可抵禦 Omicron 等任何突變種，屬於廣效性新冠肺炎治療藥物，並將展開臨床試驗，預計收 30 名輕症患者。

徐悠深指出，新型冠狀病毒屬於易發生突變的 RNA 病毒，至今全球已產生出數種具威脅性的變異株，但目前為止發展的藥物仍無法有效因應各種變異病毒感染，人類將與病毒長期共存，目前迫切需要一種廣效性新冠治療藥物。

昱厚自主開發的新冠肺炎治療藥 AD17002，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物，主要作用是誘導人體先天性免疫反應，保護未感染的細胞，降低病毒複製和發炎，藉此達到免疫治療。

徐悠深表示，AD17002 已獲得台灣 TFDA 同意執行二期臨床試驗，將在本月展開收案，預計收 30 位新冠病毒感染輕症患者，受試者將分兩組固定劑量、不同頻率的 AD17002 噴鼻投藥治療，並進行五週的追蹤觀察。

昱厚指出，從目前國際科學研究方向來看，先天免疫 (innate immunity) 抗新冠病毒的免疫反應研究備受關注，據研究指出，新冠病毒會抑制第一類干擾素產生並增加病毒的生存，也發現第一類干擾素有缺陷的人，在感染新冠病毒後容易發展成重症。

換言之，若能誘發人體局部第一類干擾素啟動保護作用，就可能達到廣泛性的抗感染效果，幾乎不受病毒株突變影響，並達到有效抑制。