航空雙雄11月營收增逾5成 華航貨運營收續寫新猷

航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 今(10) 日公布 11 月合併營收，華航為 153.69 億元，月增 2.83%，年增 52.85%，創單月第三高紀錄，主要是因貨運營收創新高，貢獻營收高達 140 億元，而長榮航(2618-TW) 11 月合併營收也達 114.74 億元，月增 10.63%，年增 57.1%。

華航累計前 11 月合併營收達 1219.37 億元，年增 15.99%，長榮航為 915.01 億元，年增 11.82%，其中，華航貨運營收 1091 億元，占營收比重近 90%，長榮航為 741.91 億元，占營收比重也達 80%。

華航說明，11 月客運收入 5 億元，月增 5.92%，年減 26.48%，不過，貨運收入 140.90 億元，月增 2.74%，年增 61.75%，再次改寫單月貨運營收新高，主因疫情間高效整合客貨機運能配置，提高貨機比重並優先布局在營收較高的美洲航線，加上出口艙位需求穩健強勁，使維持艙位高裝載率。

隨著東南亞疫情逐漸趨緩、中國生產量能回溫，以及海運壅塞情況持續，華航指出，包括 3C 高科技、汽車零件、半導體、電商貨等艙位需求仍強勁。

展望貨運市場，華航預期，整體總艙位仍將供不應求，未來運價可望維持相對高檔水準，仍將爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等貨類，並配合短期高價包機需求，機動調節客機載貨航班配置。

客運方面，華航說明，會密切掌握客運市場動態，依各國邊境管制措施和市場需求，維持客運重點航線營運、實施多元載客方案，並依指揮中心公布高風險國家最新資訊，機動調整航班規劃。