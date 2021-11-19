〈長榮航法說〉新貨機加入+傳統旺季 Q4單月貨運收入將再寫新猷

長榮航 (2618-TW) 今 (19) 日召開法說會，對貨運展望仍樂觀看待，受海運缺櫃、年底銷售旺季，長榮航直言，海運轉空運有增無減，預期運價易漲難跌，本月、下月也將再加入兩架 777 全貨機，在整體貨運能力提升下，11、12 月貨運收入將再超越 10 月 89.2 億元歷史高點。

長榮航表示，貨運需求持續增加，帶動貨運收入持續創高，今年整體承載率維持 9 成以上，第四季也陸續引進三架 777 貨架，加上部分客機轉載貨，整體貨機運能提升 60%，成為疫情下主力營運動能，看好在年底旺季、新貨機投入下，年底前貨運收入將再創歷史新高。

第四季也是傳統航空貨運旺季，長榮航說，將全力衝高貨運收入，也預期海運塞港吃緊狀況將一路持續到明年中、明年底，推升空運需求維持高檔，且整個運價也可維持較高水平，對明年貨運營收樂觀看待。

客運方面則仍保守，長榮航指出，客運自去年 3 月以來都沒有復甦跡象，即使全球逐步解封，但台灣仍處於鎖國狀態，且禁止旅客轉機，直言國籍航空客運復甦仍看不到曙光，統計今年以來整體客運承載率也僅維持約 20%。

營運方面，長榮航第三季營收 258.14 億元，季增 6.83%、年增 40.27%，毛利率 16.73%，季增 4.44 個百分點、年增 13.01 個百分點，營益率 8.95%，季增 5.63 個百分點，稅後純益 14.83 億元，季增 929.97%，營益率、稅後純益均由去年轉虧為盈，每股純益 0.3 元。

累計長榮航前三季營收 696.56 億元，年增 2.5%，毛利率 11.18%、年增 2.45 個百分點，營益率 1.94%，由去年同期轉正，稅後虧損 5.7 億元，較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.11 元。