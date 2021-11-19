〈長榮航法說〉明年Q2恢復部分客機航班 將再新增三航點

長榮航 (2618-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望明年，長榮航表示，隨著疫苗覆蓋率提高，歐、美、亞洲部分國家均開放施打兩劑疫苗民眾入境免隔離，預期台灣明年首季也可望逐步解封，將依市場情況，評估從明年第二季起恢復部分客機航班，也預告將新增米蘭、慕尼黑、克拉克等三個新航點。

長榮航表示，亞洲國家疫苗施打率、解封速度雖然不及歐美國家，但泰國、柬埔寨等國近期也跟進開放完成兩劑疫苗接種的民眾入境免隔離，認為台灣明年首季也可望逐步解封、開放旅客轉機。

除防疫工作外，長榮航說，在政府協助下，成功取得台德客機航權，預期明年將增加歐洲米蘭、慕尼黑航線，亞洲地區也將新增菲律賓克拉克航點，但具體開航時間，仍將視各國、台灣疫情變化而定。

長榮航表示，雖然貨運需求持續維持高檔，但業界普遍認為客運仍需 2-3 年恢復時間，商旅需求則還要觀察，根據 IATA 預期，明年整體客運需求將恢復到疫情前約 6 成水準，其中國內線恢復到 93%，國際線則仍不及 5 成，僅達約 44%。

長榮航也呼籲指揮中心，儘速提出開放路線圖，協助國籍航空提升客運競爭力，並避免流失在桃園機場轉機的旅客，同時樂觀看待政府在年底前推出的國際疫苗護照。

此外，長榮航指出，預期未來航空仍將面臨燃油、防疫、通貨膨脹等成本增加，加上配合國際航空碳抵消、減排計畫，將增加永續燃油成本，觀察今年前三季燃油均價已來到每桶 67.71 美元，較去年同期的 48.23 美元，大漲約 40%，預期也將為未來票價訂價上帶來一定壓力。