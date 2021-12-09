華航9度蟬聯北亞最佳航空、國際航空公司五星級評鑑

華航 (2610-TW) 今 (9) 日指出，第 9 度蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》(Global Traveler)「北亞最佳航空」評比，並獲航空乘客體驗協會(APEX)「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎，為連續 5 年獲此殊榮。

美國《環旅世界》雜誌進行年度讀者大調查，主要由企業家和國際商務客等各國旅客票選出最佳航空公司、最佳機場和最佳旅館等獎項，華航再度獲得第 18 屆「北亞最佳航空」。

而航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」於知名旅遊網《TripIt》舉辦旅客票選，按照五星標準評比座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和 Wi-Fi 等五個項目，全球僅 22 家航空公司上榜，華航再度獲五星級最高榮譽獎。

華航表示，面對疫情挑戰仍持續優化各項服務、引進最新機隊布建航網，今年底引進最新環保客機 A321neo，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，並升級全平躺豪華商務艙、配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速 Wi-Fi 與免費文字簡訊等服務。

而華航 737-800 機隊 Fantasy Sky 無線影音娛樂系統已全新上線試營運，預計明年起正式啟用。

進入後疫情時代，華航強調，全力推展各項防疫措施，試行國際航空運輸協會 IATA Travel Pass 旅行通行證、Affinidi 電子健康驗證等，並配合機場設施，逐步啟用部份場站人臉辨識自助登機。