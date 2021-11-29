華航區域航線主力來了 首架A321neo交機 貨艙容量增近2成

華航 (2610-TW) 今 (29) 日宣布首架 A321neo 客機於德國漢堡時間 11 月 29 日正式交機，未來將是華航區域航線主力機種，並配有加大容量 10-20% 的貨艙，預計年底前再交 1 架，明年規劃再迎來 10 架新租機 A321neo，並退租 5 架客機，屆時總客機機隊淨增加 5 架至 67 架。

華航說明，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，升級全平躺豪華商務艙、配備最新個人影視系統和最大螢幕、機上高速 Wi-Fi，以及免費文字簡訊等服務。

看準空運需求熱絡，華航 A321neo 客機腹艙特別選擇可彈性配置的「貨物裝卸系統」(Cargo Loading System)，以盤櫃裝載貨物，可有效節省人力搬運、縮短航機過境的地停時間，保護貨物和旅客行李，並可新增重型貨物貨源，且更易於裝卸。

華航進一步說明，新貨艙設計可配合各地機場需求，調整腹艙為散裝形式，航機調度更靈活，A321neo 新機估增 10-20% 的貨量，對於現階段以貨運為重的營運可說是如虎添翼。

而客艙方面，華航 A321neo 客機配置 12 席豪華商務艙、168 席經濟艙，共計 180 個座位，並首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，並配置可調式加高活動隔板，降低與鄰座接觸的機會。

油耗方面，A321neo 比起前一世代窄體機可減少 15-20% 燃油消耗，並可降低達 75% 噪音足跡和 50% 氮氧化物 NOx 排放。

華航規劃，A321neo 新機抵台後將先進行整備和認證，未來配合旅運市場需求，陸續投入東北亞、東南亞和兩岸等航線，強化區域航網布局。