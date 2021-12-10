福懋客戶需求優預期 在手訂單近年同期最佳

福懋 (1434-TW) 今 (10) 日召開法說，總經理李敏章指出，終端需求仍強勁，但庫存見底，使得客戶提早下單，近 2 個月接單狀況明顯優於近年同期，將反應在明年上半年出貨表現上。

李敏章表示，過往秋冬訂單都在 1 月開始談，但今年明顯提前，客戶近期給的訂單量，也比第三季預告的還多，目前訂單能見度到明年上半年，每月營收都將保持年成長。

此外，近年品牌擴大採用環保回收產品，也是推升福懋營運的另一動能，李敏章舉例，如客戶之一的 Patagonia 預估將有倍數成長，而福懋在某些客戶、部分款式中都是獨家供應，也是一大利基，目前環保產品占福懋整體紡織布料出貨 60%。

因應需求，福懋明年也將在越南開出年產 1200 萬碼的新產線，而原本公司在印尼也規劃投資案，但因為疫情影響而暫緩。

在輪胎簾布方面，李敏章表示，雖然近期汽車產業有晶片缺料的狀況，但因為公司產品應用增加，不只是在小汽車端，也拓展到大客車、工程機具、沙灘車、越野車等領域，受缺晶片影響較小，加上晶片短缺狀況好轉，未來 2-3 年簾布需求穩定沒問題。

福懋 11 月營收 27.67 億元，月增 1.6%、年增 22.8%；累計前 11 月營收 298.37 億元；若以各事業營收占比來看，紡織布料 44.2%、輪胎簾布 22.1%、油品銷售 32.1%。