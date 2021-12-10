〈航運指數〉SCFI續創高 美西線運價又漲逾280美元改寫新高

上海航交所今 (10) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 83.92 點至 4810.98 點，再度改寫新高紀錄，其中，美西線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價續飆 281 美元至 7300 美元，同樣改寫新高，而美東線、歐洲線也維持反彈，反映塞港嚴峻持續支撐運價，業者多表態，此熱絡狀況至少將一路旺至農曆年前。

本周美西線每 FEU 價本周來到 7300 美元，較上周再大漲 281 美元，增幅 4%，美東線也連 2 升至 10644 美元，較上周續漲 21 美元，周漲幅 0.19%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價同樣連 2 漲，較上周上漲 10 美元至 7597 美元，小漲 0.13%，處歷史高檔區整理。

貨攬業者指出，若從 Drewry 世界貨櫃指數 (WCI) 來看，至 12 月 9 日周漲 2.3%，每 FEU 運價回升至 9262.02 美元，淡季期間也維持在歷史高檔。

近日海運市場最新消息為，美國眾議院通過 2021 年海運改革法，為美國國際海運法 20 多年來重大更新，美國加州長堤港執行董事 Mario Cordero 最新表示，六個月內塞港情況有望緩解。

法人對此分析，塞港問題要是能解，貨櫃船周轉率將大幅提升，有利海運業營收進一步提升，不見得要解讀成利空，而是利多。