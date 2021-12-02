美西塞港已緩解近4成 萬海仍看好明年海運市況供不應求

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (2) 日召開法說會時指出，美西塞港狀況已明顯下滑 37%，不過，塞港要完全紓解仍需一段時間，進入 2022 年後，目前看到市場需求仍強勁，樂觀預期貨櫃運輸將維持供不應求市況，而明年萬海將再迎來 12 艘新造船(合計共 52630TEU)，添營運新動能。

萬海指出，東南亞疫情已趨緩，工廠復工狀況良好，而中國也從拉閘限電的影響走出來，預計在明年春節前，亞洲區間貨載需求強勁。

另一方面，美國西南岸地區持續塞港中，不過，航商、政府均已積極疏導滯留貨櫃，目前看到已有明顯減幅約 37%，但預料，仍需要一段時間才能完全紓解。

進入 2022 年後，萬海認為，RCEP(區域全面經濟夥伴協定 Regional Comprehensive Economic Partnership) 上路和東南亞各國解封後，市場需求將維持強勁，同時，歐美市場需求也將持續成長。

據全球海運諮詢機構 Alphaliner 和 Drewry 等預測，萬海樂觀看待，明年貨櫃運輸仍會供不應求。

截至第三季底，萬海船隊共有 148 艘船舶，全球航商運力排名第 10，以亞洲航線為主力，擁有 41 條主力亞洲航線，於亞洲市場市占率 15%，亞洲區貨量占比 63%，並將持續增闢中遠洋航線。

萬海強調，由於自有船舶達 58%、自有貨櫃達 79%，可掌握市場變化並有效降低成本，今年前三季迎來 9 艘新船，第四季再交 2 艘，明年還有 12 艘，2023 年 20 艘，運力持續成長中。