〈宏達電5G佈局〉5G行動專網首落地高雄、將進軍美國 明年貢獻營收

亞灣創新 x 新創大南方活動今 (10) 日登場，宏達電 (2498-TW) 展示 5G 行動專網解決方案，亞太區總經理黃昭穎表示，設備組裝僅需 30 分鐘即可發出訊號，高雄會先行落地，另外也與美國固網公司 Lumen、物流公司 UPS 進行測試，明年將有營收貢獻。

據了解，5G 行動專網相關設備多採用台廠，包括明泰 (3380-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達、鴻海 (2317-TW)、優必達、核網軟體公司泰雅科技等，終端售價 300 萬元起跳。

宏達電的 5G 行動專網打造一只行李箱就可以提供 5G 專網，組裝時間僅 30 分鐘，可分成客製化與模組化，其中客製化針對工廠、物流、倉儲等大型場域，模組化則適用產品開發、教育訓練、學校、醫院等。

黃昭穎指出，目前 5G 行動專網先行與高雄市政府合作，由市府提供場域、宏達電負責網路設備，新創公司的創新應用便可在場域進行測試，今年已測試多項應用，下一步將導入在地傳統產業，推動業界數位轉型。

除了台灣開始使用 5G 行動專網外，該設備已進軍美國市場，由電信商 T-Mobile 提供頻段、與美國固網公司 Lumen 進行應用測試，最終導入物流公司 UPS，預估最快明年落地。

宏達電也提供完整的 5G ORAN 企業專網，是透過 5G 獨立組網 (SA) 網路技術及端對端企業專網解決方案，結合 HTC 遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的 5G 網路軟體、高度安全網路防機制以及護機制以及 XR 全套服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的 5G 獨立組網專網環境。