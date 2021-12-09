台驊11月訂單出貨遞延 重申海運市況熱到明年看法

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (9) 日指出，目前全球貨櫃船的准班率仍處於最低水準，但終端需求仍居高不下，海運市場淡季不淡，預期熱絡市況可延續至明年，而 11 月合併營收呈現連 2 月衰退，主因大量訂單無法出貨，將陸續遞延至往後月份，營收動能無虞。

台驊說明，11 月因航班無法及時回到亞洲，導致艙位稀缺，大量訂單無法出貨，將往後遞延，實際是需求仍遠遠超過供給。

據南加州海洋交易所的最新資料截至 12 月初，在離洛杉磯 / 長灘港 40 英里的海洋範圍內，有 40 艘貨櫃船在等待泊位，還有 56 艘貨櫃船在更遠的海域等待，實際等待靠泊船舶數量達 96 艘，不僅如此，碼頭泊位上有 31 艘，總數達 127 艘，為史上最塞狀況，而泊位或海上等待的貨櫃船舶總數仍繼續上升。

台驊進一步指出，目前全球班輪的准班率仍處於最低水準，只有三分之一的船舶可按時作業，然而，因美國企業庫存水位仍處歷史低點，東南亞疫情緩和、農曆年長假因素，亞洲工廠加緊復工生產出貨，市場運輸需求仍熱絡，。

台驊預期，美國港口塞港、擁擠的鐵路網絡和缺乏卡車載運貨櫃等問題未解，不僅使海運市場淡季不淡，並重申此市況將持續至明年的樂觀看法。