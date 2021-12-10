〈美股盤後〉美股盡墨！費半摔逾2% 特斯拉暴跌逾6%

儘管美國初領失業金人數降至 1969 年 9 月以來的最低，華爾街聚焦週五公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 數據，週四 (9 日) 美股四大指數集體收黑，特斯拉暴跌逾 6%，那指挫跌 1.7%，終止連續三個交易日漲勢，AMD 等晶片股慘遭拋售，費半指數摔逾 2%。
美國眾議院週二以 222 票對 212 票通過法案後，美參議院以 64 票對 36 票通過提高債務上限的法案，進一步降低政府關門的風險。
地緣政治方面，美國總統拜登舉行一連 2 日線上民主峰會，邀請 110 個國家和地區參與，台灣由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表與會，拜登致詞表示，全球民主及人權面對持續且令人憂心的挑戰之際，現在更需要有人為捍衛民主挺身而出。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.68 億例，死亡數突破 528 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 83.3 億劑疫苗。
新冠變種病毒株 Omicron 至少入侵全球 57 個國家， 關於疫苗對新變種病毒的有效性為何，美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週四 (9 日) 表示，下週有更多數據。世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，確切影響仍難以知曉，但 Omicron 這種高突變和高傳染力的特徵，可能會對新冠大流行進程產生重大改變。
週四 (9 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 0.06 點，或 0.00016%，收 35,754.69 點。
- 那斯達克指數下跌 269.62 點，或 1.71%，收 15,517.37 點。
- 標普 500 指數下跌 33.76 點，或 0.72%，收 4,667.45 點。
- 費城半導體指數下跌 84.93 點，或 2.14%，收 3,879.52 點。
標普 11 大板塊僅醫療保健和必需消費品板塊收紅，非必需消費品、房地產和資訊科技板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.30%；Meta (FB-US) 跌 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.13%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.56%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 1.64%；Nike (NKE-US) 下跌 1.26%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.95%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.39%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.38%；。
費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 下跌 4.92%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.20%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.45%；美光 (MU-US) 下跌 1.27%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.20%。
台股 ADR 集體殞落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.89%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.75%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 3.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.12%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.30% 至每股 174.56 美元，市值來到 2.86 兆美元。今年 9 月美國法院針對蘋果與 Epic 的反壟斷案向蘋果下達永久禁令，要求蘋果必須允許應用程式的替代支付方式，不過美國上訴法院週四同意蘋果暫緩執行開放第三方支付，意味蘋果可能會對 Epic Games 的裁決進行長達數年的上訴。
亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.13% 至每股 3,483.42 美元。義大利反壟斷主管機關週四裁定美國電商巨擘亞馬遜濫用市場地位，對亞馬遜開罰 11.3 億歐元 (約新台幣 354 億元)，亞馬遜表示將上訴。
特斯拉 (TSLA-US) 開盤後股價溜滑梯式下滑，收跌 6.10% 至每股 1,003.80 美元。早前傳出特斯拉可能在 12 月 9 日大日子出現重大舉措，外界猜測可能有新產品或分拆特斯拉股票，但最終沒消息就是壞消息。
恒大 ADR (EGRNY-US) 大跌 9.95% 至每股 5.03 美元。國際評級公司惠譽將恒大信評從「C」調降至「有限違約」，恒大債信評首度列入「違約」等級。
迷因股 GameStop (GME-US) 暴跌 10.30% 至每股 155.76 美元。該公司第三季擴大虧損至 1.054 億美元，遠高於去年同期虧損 1880 萬美元，亦證實收到美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，將全力配合監管機關調查。
阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.31% 至每股 54.96 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 週四對阿斯特捷利康抗體雞尾酒療法 Evusheld 發布緊急使用授權 (EUA)，用於免疫力低下人群預防使用。
經濟數據
- 美國上周 (12/4) 初領失業金報 18.4 萬人，預期 22 萬人，前值自 22.2 萬人上修至 22.7 萬人
- 美國上周 (11/27) 續領失業金報 199.2 萬人，預期 191 萬人，前值自 195.6 萬人下調至 195.4 萬人
華爾街分析
E-Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，初領失業金降至 50 多年來最低水準，這是一個明顯而清晰的訊號，顯示儘管經濟復甦過程中出現一些障礙，但美國正朝著全面復甦的方向大步邁進，隨著充分就業似乎成為現實，聯準會 (Fed) 將不得不把更多精力放在抑制通膨上，這無疑是投資者持續擔憂的問題。
德銀指出，從健康角度來看，最終的問題是，即使 Omicron 確實被證明沒有那麼嚴重 (迄今為止的初步跡象表明是這樣)，但傳染性上升可能是個麻煩。
經濟學家預測，美國 11 月 CPI 指數將從 6.2% 上升到 6.8%，主要原因是租金不斷大幅上漲。Aptus Capital Advisors 的投資組合經理 David Wagner 認為，CPI 即將公佈，美股在過去四天上漲後開始回落，租金上漲將導致 CPI 指數高於預期，更重要的是這會比預期持續更長時間。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主