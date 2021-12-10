〈美股盤後〉美股盡墨！費半摔逾2% 特斯拉暴跌逾6%

儘管美國初領失業金人數降至 1969 年 9 月以來的最低，華爾街聚焦週五公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 數據，週四 (9 日) 美股四大指數集體收黑，特斯拉暴跌逾 6%，那指挫跌 1.7%，終止連續三個交易日漲勢，AMD 等晶片股慘遭拋售，費半指數摔逾 2%。

美國眾議院週二以 222 票對 212 票通過法案後，美參議院以 64 票對 36 票通過提高債務上限的法案，進一步降低政府關門的風險。

地緣政治方面，美國總統拜登舉行一連 2 日線上民主峰會，邀請 110 個國家和地區參與，台灣由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表與會，拜登致詞表示，全球民主及人權面對持續且令人憂心的挑戰之際，現在更需要有人為捍衛民主挺身而出。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.68 億例，死亡數突破 528 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 83.3 億劑疫苗。

新冠變種病毒株 Omicron 至少入侵全球 57 個國家， 關於疫苗對新變種病毒的有效性為何，美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週四 (9 日) 表示，下週有更多數據。世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，確切影響仍難以知曉，但 Omicron 這種高突變和高傳染力的特徵，可能會對新冠大流行進程產生重大改變。

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 0.06 點，或 0.00016%，收 35,754.69 點。

那斯達克指數下跌 269.62 點，或 1.71%，收 15,517.37 點。

標普 500 指數下跌 33.76 點，或 0.72%，收 4,667.45 點。

費城半導體指數下跌 84.93 點，或 2.14%，收 3,879.52 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健和必需消費品板塊收紅，非必需消費品、房地產和資訊科技板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.30%；Meta (FB-US) 跌 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.13%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.56%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 1.64%；Nike (NKE-US) 下跌 1.26%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.95%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.39%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.38%；。

費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 下跌 4.92%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.20%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.45%；美光 (MU-US) 下跌 1.27%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.20%。

台股 ADR 集體殞落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.89%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.75%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 3.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.12%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.30% 至每股 174.56 美元，市值來到 2.86 兆美元。今年 9 月美國法院針對蘋果與 Epic 的反壟斷案向蘋果下達永久禁令，要求蘋果必須允許應用程式的替代支付方式，不過美國上訴法院週四同意蘋果暫緩執行開放第三方支付，意味蘋果可能會對 Epic Games 的裁決進行長達數年的上訴。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.13% 至每股 3,483.42 美元。義大利反壟斷主管機關週四裁定美國電商巨擘亞馬遜濫用市場地位，對亞馬遜開罰 11.3 億歐元 (約新台幣 354 億元)，亞馬遜表示將上訴。

沒消息就是壞消息！特斯拉週四大跌 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 開盤後股價溜滑梯式下滑，收跌 6.10% 至每股 1,003.80 美元。早前傳出特斯拉可能在 12 月 9 日大日子出現重大舉措，外界猜測可能有新產品或分拆特斯拉股票，但最終沒消息就是壞消息。

恒大 ADR (EGRNY-US) 大跌 9.95% 至每股 5.03 美元。國際評級公司惠譽將恒大信評從「C」調降至「有限違約」，恒大債信評首度列入「違約」等級。

迷因股 GameStop (GME-US) 暴跌 10.30% 至每股 155.76 美元。該公司第三季擴大虧損至 1.054 億美元，遠高於去年同期虧損 1880 萬美元，亦證實收到美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，將全力配合監管機關調查。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.31% 至每股 54.96 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 週四對阿斯特捷利康抗體雞尾酒療法 Evusheld 發布緊急使用授權 (EUA)，用於免疫力低下人群預防使用。

經濟數據

美國上周 (12/4) 初領失業金報 18.4 萬人，預期 22 萬人，前值自 22.2 萬人上修至 22.7 萬人

美國上周 (11/27) 續領失業金報 199.2 萬人，預期 191 萬人，前值自 195.6 萬人下調至 195.4 萬人

(圖：Zerohedge)

華爾街分析

E-Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，初領失業金降至 50 多年來最低水準，這是一個明顯而清晰的訊號，顯示儘管經濟復甦過程中出現一些障礙，但美國正朝著全面復甦的方向大步邁進，隨著充分就業似乎成為現實，聯準會 (Fed) 將不得不把更多精力放在抑制通膨上，這無疑是投資者持續擔憂的問題。

德銀指出，從健康角度來看，最終的問題是，即使 Omicron 確實被證明沒有那麼嚴重 (迄今為止的初步跡象表明是這樣)，但傳染性上升可能是個麻煩。

經濟學家預測，美國 11 月 CPI 指數將從 6.2% 上升到 6.8%，主要原因是租金不斷大幅上漲。Aptus Capital Advisors 的投資組合經理 David Wagner 認為，CPI 即將公佈，美股在過去四天上漲後開始回落，租金上漲將導致 CPI 指數高於預期，更重要的是這會比預期持續更長時間。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主