疫苗對Omicron有效性？佛奇：下週有更多數據

率先在南非被發現的 Omicron 變種病毒已在全球 57 個國家 / 地區被發現，關於疫苗對新變種病毒的有效性為何？美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週四 (9 日) 稱，下週有更多數據。

世界衛生組織 (WHO) 週二發布的最新每週報告顯示，自 11 月第二週以來，南非染疫激增，11 月 29 日至 12 月 5 日期間報告 62,021 例確診，比前一週增加 111%，目前無法確定新增病患是否都感染 Omicron 病毒。另外，上週全球新冠確診趨於平穩，全球通報的新確診病例超過 400 萬，與前一週相似。

美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週四表示，科學家們應該在下週三左右之前獲得一些關於疫苗對新變種有效性的數據。



福奇稱：「我們將能夠確定是否所有疫苗誘導的抗體在 Omicron 作用下失去其效力。此外，我們正在進行動物研究，以評估免疫保護和抗病毒藥物的功效。」

美國 CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 於記者會上表示：「雖然我們仍在努力了解 Omicron 的嚴重性以及它如何對療法和疫苗做出反應，但預計所有相同的 (防疫) 措施至少在一定程度上提供一些針對 Omicron 的保護。」

世界各地的科學家都競相研究確認新冠變種病毒 Omicron 的傳染性和致命性，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，確切影響仍然難以知曉，但 Omicron 這種高突變和高傳染力的特徵，可能會對新冠大流行的進程產生重大改變。

WHO 流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 週四稱：「初步證據可能表明 Omicron 比 Delta 菌株溫和，但現在下結論還為時過早。只是想提醒大家不要對 Omicron 的嚴重性做出任何結論。」

WHO 專家萊恩 (Mike Ryan) 稱沒有跡象表明 Omicron 會比其他變體更擅長逃避疫苗。

美國輝瑞 (PFE-US) 大藥廠執行長博爾拉 (Albert Boula) 表示，Omicron 變異株對輝瑞疫苗有部分免疫逃避，民眾接種第 4 劑疫苗的時程，可能會比原先預期的早。

美股尾盤截稿前，美股道瓊小漲近 100 點，美債殖利率下滑，因為經濟學家們表示，全球經濟可能會因新冠病毒變異株 Omicron 而遭受一定程度的打擊，因為控制 Omicron 勢必將實施一些限制措施。