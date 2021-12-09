行駛時玩遊戲增加車禍風險 特斯拉面臨美NHTSA的審查

據報導，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 在週三 (8 日) 表示，已開始針對電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的軟體更新功能進行研究，該功能允許駕駛人在車輛行駛時在觸控螢幕上玩遊戲，有增加車禍風險的疑慮。

在特斯拉今年夏天進行的軟件更新中，增加了一些遊戲功能。NHTSA 在一份聲明中表示，因意識到駕駛人的擔憂，正在與特斯拉討論該項功能。遊戲可能分散駕駛的注意力，而構成安全上的風險。

「駕駛分心引起的碰撞是一個問題，特別是在配備了一系列便利技術的車輛中，像是娛樂螢幕。」NHTSA 說道。據 NHTSA 的數據顯示，在美國，駕駛分心是造成死亡車禍的最主要原因之一。僅在 2019 年，就有高達 3142 人因此死亡。

特斯拉在近期的軟體更新中增加了 3 款的遊戲，雖然在開啟遊戲時，系統會發出警告，螢幕上會顯示一條警告，表示在車輛行進中，僅提供乘客使用。系統同時也會要求確認玩遊戲的人是乘客，但其實只要點擊按鈕就可以開始遊戲。

也有不少安全專家也對特斯拉的自動駕駛系統提出質疑，該系統可以使汽車自動轉向、減速和加速，但是幾乎沒有保障措施來確保駕駛人在該模式下也會將手放在方向盤上，並且觀察路況。根據安全機構的數據顯示，自 2016 年以來，特斯拉汽車在自動駕駛模式下行駛發生的交通事故，至少有 12 起。