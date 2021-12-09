全球知名玻璃製造商一夕慘崩 遭賣空機構質疑作假帳

週四 (9 日) 全球知名玻璃製造商 Tecnoglass 遭賣空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 質疑營收灌水、財報不實，以及涉嫌內線交易等醜聞，導致其股價開盤大崩跌。

賣空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 發布報告顯示，有關 Tecnoglass 管理層和眾多未披露的交易等嚴重危險訊號，這些交易使該公司報告財務真實性備受質疑，強烈懷疑 Tecnoglass 偽造了其很大一部分收入。

興登堡是根據數月以來的調查才做出這份報告，包括調閱美國和哥倫比亞過去幾十年的法庭記錄、證券備案、公司登記、財產記錄、出口記錄與媒體報導等。

該報告總結寫道：「總而言之，鑑於管理層背景和違規行為，我們對 Tecnoglass 的財務狀況沒有信心，建議其審計人員對其客戶交易和未清償餘額進行全面審查。」

Tecnoglass 還與南美洲哥倫比亞著名販毒、洗錢集團卡利集團 (Cartel Cali) 有所牽連。

該報告中提到：「卡利集團家庭成員出現在 Tecnoglass 早期股東名冊中，直到 2020 年。」

興登堡今年沉寂好一段時間，近期最出名的就是爆料電動車新創公司 Nikola 造假，指控 Nikola 汽車正在從事一項「複雜的詐欺計畫」，而後者也坦承造假，導致 Nikola 創辦人米爾頓 (Trevor Milton) 閃辭下台，並遭到美國聯邦大陪審團以三項詐欺罪名起訴。

週四早盤截稿前，Tecnoglass (TGLS-US) 應聲崩跌近 40%，暫報每股 20.19 美元。Nikola (NKLA-US) 下跌 3.00%。